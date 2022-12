Kottingbrunn: Pendeln zum Wirtschaftspark wird erleichtert

Werbung

Die Marktgemeinde hat in Zusammenarbeit mit dem Land NÖ diesen Weg errichtet. Die Flugfeldstraße ist in dem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von über 4.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert. „Durch diese Maßnahme wurde ein Lückenschluss zwischen bereits bestehenden regionalen Radwegen erzielt und eine Verbindung zwischen Bad Vöslau, Kottingbrunn und in weiterer Folge Günselsdorf und Teesdorf geschaffen“, heißt es seitens des Straßendienstes.

Der Lückenschluss dient sowohl der Anbindung an den Thermenradweg, als auch zur Verbesserung der Erreichbarkeit des Gewerbeparks „CCK Wirtschaftspark“ Kottingbrunn und dem Flugplatz Vöslau-Kottingbrunn für Fußgänger und Radfahrer. Durch die Errichtung von zwei neuen Bushaltestellen konnte der Flugplatz an den öffentlichen Verkehr angebunden werden.

Im Bereich der Querung des Thermenradweges mit der Flugfeldstraße wurde eine Geh- und Radwegunterführung im Zuge des Euro-Velo 9 errichtet. „Diese Unterführung ist ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit,“ weiß Bürgermeister Christian Macho (ÖVP). Außerdem mache der Radweg das lokale Pendeln mit dem Fahrrad zu den 1.400 Arbeitsplätzen im CCK-Wirtschaftspark „deutlich attraktiver!“ 31 LED-Leuchten sorgen für ausreichend Licht.

Die Arbeiten wurden von der Strabag AG und Pfnier & Co GmbH in rund acht Monaten durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 800.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land NÖ und 30 Prozent von der Marktgemeinde Kottingbrunn getragen werden.

