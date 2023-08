103 neue Bäume für die Stadt Baden

Wie bereits im Vorjahr führen auch heuer die Abteilung Bauangelegenheiten und die Abteilung Stadtgärten im Zuge von Straßensanierungen und -umgestaltungen nach gemeinsamer planerischer Vorbereitung Baumpflanzungen durch. Dies sind einerseits Ersatzpflanzungen für abgestorbene, mangelhaft verkehrssichere oder kranke Bäume und andererseits zusätzliche Neupflanzungen von Straßenbäumen. Das würde überdies „den charismatischen Charakter der Stadt“ stärken, meint Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne).

„Im Sinne einer konsequenten Umsetzung einer Klimawandelanpassungsstrategie beziehungsweise der Verbesserung der Bedingungen in der Stadt aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels sind im Herbst 2023 zusätzliche 103 Stück Baumpflanzungen in Gemeinde- und Landesstraßen vorgesehen“, hieß es dazu neulich im Antrag auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung.

478.500 Euro Gesamtkosten für Bau- und Pflanzarbeiten

Seitens der Abteilung Bauangelegenheiten wurde für die hierfür notwendigen Erd-, Pflaster- und Asphaltarbeiten sowie für die Vorbereitung der neuen Pflanzlöcher eine Kostenschätzung auf Basis des bestehenden Kontrahentenvertrages mit der Firma Anton Traunfellner GesmbH für das Straßen- und Gehsteigbauprogramm 2023 erstellt. Die Kosten für die baulichen Maßnahmen belaufen sich auf rund Euro 220.000 Euro inklusive Umsatzsteuer.

Für Unvorhergesehenes soll ein Betrag von 22.000 Euro, das entspricht 10 Prozent der Kosten, genehmigt werden. Die Gesamtkosten von 242.000 Euro sind — aufgrund der Steigerung des Preisniveaus — im Voranschlag für 2023 nur teilweise vorgesehen, sodass zum Teil überplanmäßige Ausgaben bewilligt werden müssen.

Für die notwendigen Baumlieferungen, Substratlieferungen, Rodungsarbeiten und Pflanzarbeiten wurde seitens der Abteilung Stadtgärten eine Kostenschätzung auf Basis vorhandener Einheitspreise von Lieferanten und Richtpreisen von Landschaftsbaufirmen erstellt. Die Kosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf rund 215.000 Euro (inklusive Umsatzsteuer). Auch hier wird für Unvorhergesehenes ein Betrag eingeplant. In dem Fall 21.500 Euro (entspricht 10 Prozent der Kosten). Die Gesamtkosten von 236.500 Euro sind im Voranschlag vorgesehen.

„Der in Baden seit einigen Jahren eingeschlagene Weg ist auf nachhaltige Baumbestandsentwicklung in der Stadt ausgelegt. Dieser besteht in der vorausschauenden Planung von Baumpflanzungen, der Schaffung von Baumstandorten mit möglichst großem durchwurzelbaren Volumen an Baumsubstrat, der Wahl geeigneter Baumarten für den städtischen Bereich sowie einem umfassenden Pflegemanagement insbesondere in den ersten 5 Standjahren“, führte ÖVP-Stadtrat Franz Schwabl in der Sitzung aus.

In einer zuvor stattgefundenen Pressekonferenz zu aktuellen Themen betonten Helga Krismer und ÖVP-Klubchefin Petra Haslinger: „Stadtgrün ist unsere Klimaanlage und gibt uns bessere Lebensbedingungen. Dafür muss Geld in die Hand genommen werden, weil es so wichtig ist wie Wasser- und Kanalanlagen.“

Der Beschluss im Gemeinderat wurde mit 30 Prostimmen mehrheitlich angenommen. Acht Mandatare von SPÖ, FPÖ sowie Gemeinderat Forsthuber enthielten sich.