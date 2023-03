„Winzerhof“ kommt ins Traiskirchner Stadtzentrum

Momentan klafft ja hier im wahrsten Sinne des Wortes eine Lücke, nachdem ein altes, leer stehendes Wohngebäude das im Privatbesitz war, verkauft und abgerissen wurde.

Bauträger aus dem Burgenland hat Grundstück erworben

Bauträger und Grundeigentümer ist die FRC Immo Gruppe aus Eisenstadt, Generalunternehmer das Bauunternehmen Mandlbauer aus Wiener Neudorf, die Gebrüder RIHA Immobilien exklusiv mit der Vermarktung betraut. Aus dem Maklerbüro aus der Stadt Baden heißt es dazu: „Der Baustart erfolgt im Juli 2023, die geplante Fertigstellung ist voraussichtlich für März 2025 vorgesehen.“ Es handelt sich bei dem Projekt um ein eher kleinvolumiges Wohnhaus mit lediglich neun Wohneinheiten.

Wohnungsverkauf ist bereits im Laufen

Simone Klein, vonseiten der Gebrüder RIHA mit der Vermarktung des Winzerhofs betraut, betont: „Bei der Gestaltung wurde auf die umliegenden Gebäude sowie den historischen Stadtkern Rücksicht genommen, wie man auch an unseren planlichen Darstellungen erkennen kann. Der Neubau wird keineswegs im jetzt üblichen, kastenförmigen und einfallslosen Baustil verwirklicht.“ Eine Garage mit jeweils zwei Stellplätzen pro Wohnung biete genügend Platz für alle Fahrzeuge der Wohnungseigentümer. Klein merkt an: „Es wird sich also auch die Parkplatzsituation in der Straße keinesfalls verschlechtern.“ Dass der „Winzerhof“ so geschmackvoll ausgeführt wird, ist auch der Stadt zu verdanken. Liegt doch die Johann Foissner-Straße mitten im Stadtzentrum, die vor einigen Jahren mit einer Bausperre belegt wurde. Innerhalb von zwei Jahren wurden die Bebauungsvorschriften angepasst.

Während Bausperre Bebauungskriterien erarbeitet

Stadträtin Sandra Akranidis-Knotzer, SPÖ, erläutert: „Wir haben im Stadtzentrum im Zuge einer Bausperre die sogenannten textlichen Bebauungsbestimmungen geändert. Darin ist unter anderem definiert, wie die Dachneigung auszuführen ist und die Fassadenelemente zu gestalten sind.“ Bei der Bauprojekteinreichung werde darauf geachtet, „dass das Gebäude optisch in das Stadtzentrum passt. Da geht es auch darum, wie sehen die Fenster aus, wie die Türen.“

Die Bebauungsdichte sei aber auf diesem Grundstück gleich geblieben. Oberstes Ziel der Schutzzone sei gewesen zu gewährleisten, „dass der Charakter des Stadtkerns erhalten wird“. Bis zum Baustart können Interessenten noch eigene Wünsche bezüglich der Gestaltung der Wohnräume einbringen. Auch eine Nutzung der Räume für gewerbliche Käufer als Praxisräume, Büros etc. ist möglich.

In der Johann Foissner Straße mitten im Stadtzentrum entsteht das Bauprojekt Winzerhof Foto: Judith Jandrinitsch

