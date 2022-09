Volksschule Pfaffstätten in neuem Gewand

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In Pfaffstätten macht sich der Bedarf nach einem Hort für die Nachmittagsbetreuung genauso bemerkbar wie in anderen Gemeinden des Bezirks. Bereits im Mai 2020 wurde hier mit Umbauarbeiten begonnen, welche nun am 2. September abgeschlossen werden sollen.

„Wir haben einen neuen Klassenraum zugebaut, einen Sonderunterrichtsraum, eine Hortgruppe, eine Zentralgarderobe errichtet, zwei neue Pausenterrassen, den Eingangsbereich neu gestaltet und für einen neuen Fahrrad- und Scooterabstellplatz gesorgt“, erläutert Amtsleiter Reinhard Henschl das umfangreiche Projekt, welches die Gemeinde 900.000 Euro gekostet hat.

Planung heuer schwierig

Zusätzlich wurde der Schulplatz um 450.000 Euro neugestaltet. Für eine ordentliche Ausstattung im EDV-Bereich wurde ebenso Sorge getragen: Alle Klassen verfügen nun über WLAN, große Bildschirme und Soundanlagen.

Im Bericht der Badener Bildungs-Gemeinderätin und Direktorin der Volksschule Guntramsdorf im Bezirk Mödling, Judith Händler (ÖVP), sticht das Thema Ukraine-Krieg hervor. „Was die Planung heuer besonders schwierig macht, ist die fehlende Glaskugel. Besonders die Themen Ukraine-Krieg, wo wir nicht vorher sehen können, wann Entspannung zu erwarten ist, die Corona Wellen und der nicht genau abschätzbare Personalmangel“, so Händler.

Einige ukrainische Kinder besuchten bereits Badener Schulen, für sie würden Deutschkurse angeboten. Derzeit laufe alles nach Plan.

