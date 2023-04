Badener Hobbyimker in Sorge um die Bienen

Breiteneder sieht einen Zusammenhang zum Klimawandel. Er weiß: „Bienen sind wichtige Bestäuber für Kulturpflanzen – auch für viele Obst- und Gemüsesorten, die auf unseren Tellern landen. Für das Funktionieren von Ökosystemen sind sie unverzichtbar. Doch Pestizide, Parasiten und Verlust an Biodiversität machen den Honigbienen und besonders den Wildbienen zu schaffen. Nun bedroht auch der Klimawandel Bienen auf vielfältige Weise.“

Das Klima beeinflusse die Blütenentwicklung sowie die Nektar- und Pollenproduktion. Diese stünden in direktem Zusammenhang mit der Nahrungsbeschaffung und so der Entwicklung der Kolonien. „Es gibt keinen richtigen Winter mehr, ein zu früher Wärmeeinbruch ohne Blüten Angebot, dann wieder, zu starke Kälte (eisiger Wind) bei Vollblüte so wie heuer zu Ostern bringen die Imker sowie die Bienen zur Verzweiflung“, konstatiert Breiteneder.

Dazu komme: „Ein extrem trockenes Klima (Dürre und Hitzeperioden) wie im Sommer 2022 hat durch Veränderungen im Wetterverhalten die Produktion von Blütennektar für die Bienen reduziert“, weiß der Hobbyimker und pensionierte Berufsschullehrer, der in der Badener Kleingartensiedlung das erste Bienenhotel Badens eröffnet hat.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.