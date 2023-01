„Die Spätentdeckten“ im Casino Baden

Die Beethoven Philharmonie lädt am Mittwoch, 25. Jänner, 19.30 Uhr, zum 1. Abo-Konzert „Die Spätentdeckten“. Bereits um 18.30 Uhr gibt es eine Konzerteinführung von Thomas Rösner, der diesmal nicht am Dirigentenpult stehen wird.

Zum ersten Mal zu Gast bei der Beethoven Philharmonie ist der Schweizer Dirigent und OPUS-Preisträger Christoph-Mathias Mueller. Neben seiner internationalen Tätigkeit als Konzert- und Operndirigent hat er auch die renommierte Position als Professor für Dirigieren an der Hochschule der Künste in Zürich inne. Auf dem Programm steht die Suite op. 80 „Pelléas et Melisande“ von Gabriel Fauré, „Hot sonata“ für Saxophon und Kammerorchester von Erwin Schulhoff und die Sinfonie in C von Georges Bizet. Als Solist bei der Beethoven Philharmonie tritt der junge Saxophonist Marko Dzomba auf. Er hat bereits mit Orchestern wie dem Mozarteum Orchester Salzburg, dem Tschaikowsky Sinfonieorchester Moskau und im Wiener Musikverein konzertiert und wurde dort von Presse und Publikum als einer der besten Saxophon-Virtuosen unserer Zeit gefeiert. Für sein Konzert in Baden hat sich der Casino Award-Preisträger Marko Dzomba die Hot Sonata ausgesucht. Dieses Werk besticht durch jazzige und energetische Rhythmik.

