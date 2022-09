Saisonauftakt mit "Pastorale" im Casino Baden

Zum Auftakt der Saison erklingen Meisterwerke der Wiener Klassik: Das Konzert wird mit Mozarts heiteren und quirligen Ouvertüre zu »Der Schauspieldirektor« eröffnet.

Die japanische Pianistin und Wahlwienerin Yoko Kikuchi hat für ihr Debut mit der Beethoven Philharmonie das berühmte 21. Klavierkonzert in C-Dur von Mozart ausgewählt, dessen 2. Satz als Titelmusik des Filmes »Elvira Madigan« ungeheure Popularität erlangte.

In seiner sechsten Sinfonie, der »Pastorale«, huldigt Beethoven der Schönheit der Natur und einer idyllischen Idee des Lebens auf dem Land. Nach dem dramatischen und reinigenden Gewitter lässt Beethoven als Abschluss der Sinfonie einen Hymnus entstehen, der Religiosität und Natur eins werden lässt. Gerade in der Zeit, die von Naturkatastrophen und Umweltzerstörung geprägt ist, erhält dieses Werk, das mit einer Beschwörung einer heilen Welt endet, mit seiner Liebe zur Natur einen ganz aktuellen Bezug.

Thomas Rösner, der bei diesem Konzert am Pult der Beethoven Philharmonie steht, ist derzeit auch mit einer Produktion von Lehars »Lustiger Witwe« an der Lettischen Nationaloper in Riga sowie am Theater Bern mit Mozarts »Zauberflöte« zu erleben.

Vor dem Konzert gibt es um 18.30 Uhr eine Konzerteinführung mit Esther Planton - der Eintritt dazu ist frei!

Das Programm

1. Abo-Konzert - »Pastorale«

Donnerstag, 29. September 2022, 19:30 Uhr | Congress Casino Baden

W. A. Mozart: Ouvertüre »Der Schauspieldirektor«,

Klavierkonzert C-Dur, KV 467

L. v. Beethoven: Sinfonie Nr. 6 F-Dur, op. 68 »Pastorale«

Yoko Kikuchi, Klavier, Thomas Rösner, Dirigent, Beethoven Philharmonie

Karten zu 32 € / 38 €: Ticketservice im Casino Baden: 02252 44496 444

Mehr Infos: www.beethovenphilharmonie.at

