Von Jagger bis Eastwood: 10 Jahre Cinema Paradiso Baden

Zehn Jahre Cinema Paradiso, „eine lange Zeit und doch fühlt es sich an wie gestern“, sagt Cinema-Geschäftsführer Clemens Kopetzky in der Cinema-Bar. 750.000 Tickets wurden verkauft, 3.000 verschiedene Filme flimmerten über die Leinwand, zusätzlich gab es 700 Veranstaltungen und das Open Air Kino am Theaterplatz lief heuer zum elften Mal. Das Cinema Paradiso baut auf 35 Jahre Erfahrung mit dem Cinema Paradiso St. Pölten und hat das Beethovenkino vor dem Sterben gerettet.

„Zeitzeugin“ Krismer von Anfang an überzeugt

Doch eigentlich wollten sich die Cinema-Cineasten am Anfang gar nicht über ein weiteres Kino-Projekt in Baden, einem Kino-Juwel in Österreich aus dem Jahr 1927, drüber trauen, doch sie waren dann doch schnell überzeugt. „Ich als Zeitzeugin kann sagen, dass ich von Anfang an daran geglaubt habe und gewusst habe, dass es funktionieren wird, ich kannte das Cinema Paradiso von St. Pölten und wusste, die arbeiten hoch professionell mit viel Herz“, rühmt Vizebürgermeisterin Helga Krismer und Bürgermeister Stefan Szirucsek bekräftigt: „Es war sofort ein Erfolg, die Bedürfnisse der urbanen Badner wurden voll getroffen.“

Paradiso hat seine Nische und Heimat gefunden

Das Paradiso hat seine Heimat und Nische gefunden und bilde einen guten Kontrapunkt zur Bühne Baden. „Das Cinema Paradiso stillt auch die gesellschaftliche Sehnsucht nicht immer nur in eine große anonyme Kinowelt, eine Cineplexx, zu gehen, sondern, man schätzt wieder die kleine Wohnzimmeratmosphäre, man will wieder etwas erleben, dass man versteht und was nicht ein riesen Konstrukt ist“, sagt Paradiso-Chef Alexander Syllaba. Das Kino habe einen Kulturauftrage, sei auch Plattform, wo gesellschaftliche und kontroverse Themen bearbeitet werden. „Das Cinema Paradiso ist ein Ort, wo man zuhause ist und wo sich alle Generationen wohl fühlen, bei uns sitzen die 18-Jährigen mit den 80-Jährigen zusammen“, so Syllaba.

„Das Cinema bietet einfach ein anderes Erlebnis“, weiß auch Krismer und das Cinema sei ein Kulturort, wo verschiedene Genres auf einer Plattform zusammenkommen und Kultur seiner Funktion als Lebensmittel und Kitt der Gesellschaft mehr als gerecht werden kann.

Bilanz-Pressegespräch in der gelben Cinemabar. Foto: Sandra Sagmeister, Sandra Sagmeister

Das Cinema Paradiso bietet einen Mix aus hochwertigen Filmen, Live-Veranstaltungen, Kooperationen mit lokalen und regionalen Partnerinnen und Partner sowie einer Gastronomie. Die Menschen kommen bereits aus allen Ecken Österreichs eigens nach Baden angereist, so wie die Künstler, die im Cinema auftreten, „es gibt Künstler, die andere Städte in Österreich auslassen und lieber zu uns kommen“, sagt Kopetzky.

Es gibt also nicht nur ein ausgezeichnetes Filmprogramm, oft mit starbesetzten Österreichpremieren, sondern auch Live-Veranstaltungen mit international bekannten Künstlern, wie Chris Jagger, der jüngere Bruder von Mick Jagger, dem Musiker Al Di Meola oder dem Musiker-Sohn von Clint Eastwood, Kyle Eastwood und viele mehr… „Das Cinema Paradiso ist ein Paradebeispiel wie Zusammenarbeit von privaten Kulturbetrieben mit öffentlichen Fördergebern gelingen kann“ und auch Schulen nutzen das Kino bereits als Ort der Bildung.

Vision: Dritter Kinosaal bald Realität

Und was sind die Highlights und Visionen in den nächsten Jahren: „Zuerst einmal das 100 Jahr Jubiläum des ehemaligen Beethovenkinos 2027 und die Vision für einen dritten Kinosaal, das Potenzial ist da“, verrät Kopetzky. Und wer daran glaubt, dass Träume im Kino immer wahr werden, weiß, das auch das klappen wird…



Das Kino im Zeitraffer

1927: Eröffnung des Beethoven Kinos Baden als Treffpunkt für Cineasten und Filmliebhaber. Es ist aktuell das älteste als Kino gebaute und durchgehend als Kino bespielte Lichtspielhaus Österreichs.

6. Jänner 2013: nach über 80 Jahren schließt das Beethoven Kino Baden, durch die Eröffnung von großen Kinocentern und dem Zwang zur Digitalisierung wurde der wirtschaftliche Druck zu groß.

31. Oktober 2013: das ehemalige Beethoven Kino wird als Cinema Paradiso Baden neu eröffnet. Ein Kulturzentrum im Herzen der Stadt Baden soll entstehen. Es gibt weiterhin zwei Kinosäle mit moderner Kinotechnik ausgestattet.

Ludwig van wacht noch an der Fassade des ehemaligen Beethovenkinos und blickt auf jeden Besucher herab. Foto: Sandra Sagmeister, Sandra Sagmeister

Die nächsten Live-Veranstaltungen

8.11.23, 20 Uhr - BELLA CIAO: RICCARDO TESI & BAND: Riccardo Tesi versammelt eine neunköpfige Band der besten Folkmusiker Italiens und füllt den Kinosaal mit wunderbarer süditalienischer Musik und ewig populären Volksliedern.

14.11.23, 19.30 Uhr - TAGEBUCH SLAM – BEST OF: Zum 10. Geburtstag von Cinema Paradiso Baden feiert auch der Tagebuch Slam mit. Auf der Bühne steht ein Best of der Teilnehmer aus 10 Jahren. Eine aberwitzige Show, bei der kein Auge trocken bleibt. Mutige Leser treten auf und lesen aus ihren Tagebüchern von damals.

15.11.23, 20 Uhr - JOCHEN DISTELMEYER: Als Frontman von Blumfeld spielt er in den größten Konzerthallen. Solo mit der Gitarre zieht es Jochen Distelmeyer in die Clubs, dort sucht er die Nähe zum Publikum und sorgt mit seinen Liedern für intime Gänsehautmomente. Mit dabei hat er sein neues Album „Gefühlte Wahrheiten“.

30.11.23, 20 Uhr - GARISH: Garish feiern mit ihrem neuen Album „Hände hoch, ich kann dich leiden“ die Silberne. Mit 25 Jahren Bandgeschichte gehen sie wieder auf Tour. Zum Bühnenjubiläum hat sich die Band ein Bündel an Wünschen erfüllt – eine Art Resozialisationsprojekt, wie sie es selber nennen. Zum 25er haben Garish verschiedenste Künstler (Ina Regen, Verena Altenberger) eingeladen, mit ihnen zu musizieren oder ein Garish-Stück neu zu interpretieren.

12.12.23, 19.30 Uhr - IRISH CHRISTMAS 2023: Weihnachtszeit ist Irish-Christmas-Zeit im Cinema Paradiso! Auch heuer zum 10-Jahres-Fest erwartet die Besucher ein Abend mit zwei Konzerten großartiger irischer Bands.

13.12.23, 20 Uhr - STRAUSS, DOLEZAL, MOSHAMMER: WEIHNACHTEN UND SO…: Die beiden beliebten Schauspiel-Stars Ursula Strauss und Christian Dolezal kehren zurück ins Cinema Paradiso! Kongenial ergänzt werden sie diesmal vom St. Pöltner Musiker und Schriftsteller Bernhard Moshammer, der mit Banjo, Gitarre und Gesang für die musikalische Untermalung des Abends sorgt.

www.cinema-paradiso.at