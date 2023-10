Vollbild

FB

Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen. Tag der offenen Moschee in Traiskirchen: Imam Hakan Yildiz, Chefinspektor Christian Jaklitsch von der Polizeiinspektion Traiskirchen und Yasin Cancetin .

1 /21