Bad Vöslauer Schlossplatzumbau auf der Zielgeraden

Die neue Zentrumsplanung im Herzen von Bad Vöslau hat bis dato hohe Wogen geschlagen. Auf der einen Seite: Die Gegner, die sich wegen der lang andauernden Bauarbeiten, der unattraktiven Baustelle und fehlender Parkplätze beschwert haben. Auf der anderen Seite: Das gesamte Experten-Team, das schon lange an der Neugestaltung des Schlossplatzes arbeiten, Bad Vöslauer, die das „grüne Projekt“ begrüßen und Geschäftsleute aus dem Umkreis, die sich auf das neue Stadtgesicht freuen. Das Ziel: Den neuen Schlossplatz multifunktional nutzbar und auch sozusagen klimafit zu machen. Für alle. Vom Fußgänger bis zu den Rad- und Autofahrern.

Schlossplatz neu soll grüne Brücke zum Thermalbad werden

„Der neue Schlossplatz soll leben und multifunktional für alle Nutzungsgruppen und die gesamte Bevölkerung attraktiv sein“, sagt der Stadtrat für Verkehr und Infrastruktur Thomas Lampl (Liste Flammer). In intensiver Planungsarbeit mit mehreren Expertengruppen wurden die Gestaltungskriterien in die Realität umgesetzt. Acht „Grün-Inseln“ und mehrere neue, moderne Bänke wurden bereits auf dem frisch gepflasterten Untergrund errichtet. Bald werden zudem zwölf bis zu sieben Meter hohe Bäume angeliefert und gepflanzt. Als grüne Oasen mit viel Schattenplatz im Sommer. Durch unterirdische „Schwammstadt-Körper“ werden sie unter dem Platz mit Regenwasser versorgt. Außerdem speichert die neue Pflasterung das Wasser und wird somit nachhaltig zur Kühlung beitragen. Bürgermeister Christian Flammer (Liste Flammer) erklärt: „Mit diesem Projekt erschaffen wir eine grüne Brücke wie eine grüne Achse zum Thermalbad.“ Dadurch entstehe sozusagen eine grüne Symbiose bis zum „Park am Fischerlteich“. Der Kostenpunkt für die beiden Projekte: 2,5 Millionen Euro. Das meiste Geld stecke mit allen architektonischen und technischen Neuheiten allerdings unter dem Schlossplatz.

Offizielle Eröffnung für Mitte November geplant

„Es erfüllt uns mit Stolz, dass der Schlossplatz nach dieser langen Zeit nun in ein paar Wochen mit neuem Leben erfüllt werden kann“, freut sich Flammer. Mitte November soll es so weit sein. Auch mit den Umgestaltungsarbeiten im „Park am Fischerlteich“ soll eine nächste Öko-Oase in Bad Vöslau geschaffen werden. Wiederum mit versickerungsfähiger Durchwegung, schönen Grünanlagen, welche die Artenvielfalt der Stadt erhalten. Dazu kommen neue Gestaltungselemente, die alle, die Anrainer und Besucher, zum Verweilen einladen sollen. Auf dem Schlossplatz vor dem Rathaus gibt es schon jetzt realisiert und ersichtlich zwei Hälften, die zukünftig multifunktional genutzt werden. Acht Parkplätze sind fix. WLAN Anschlüsse gibt es unter allen Bänken und Sitzmöglichkeiten bei den bald gepflanzten Bäume auch.

Die SPÖ hat sich bereits im Vorfeld gegen die Umgestaltung des Schlossplatzes auf diese Weise ausgesprochen. Warum, daran erinnert SPÖ-Parteivorsitzender Stefan Rabits: „Wir haben nicht verstanden, warum man das Projekt nicht so konzipieren und umsetzen konnte, dass es tatsächlich ein großer Wurf geworden wäre. Uns fehlt das Gesamtkonzept, der wichtigste Punkt, der dabei nicht kommt, ist die Verkehrsberuhigung. Uns ist schon klar, dass mitten durch Bad Vöslau eine Landesstraße führt, aber dass man das Verkehrskonzept ganz außen vor gelassen hat, ist für die SPÖ nicht akzeptabel.“ Dabei habe es Pläne gegeben, wo das gesamte Areal vom Schloss bis zum Thermalbad als Ganzes betrachtet wurde. „Jetzt hat man sich unserer Meinung nach nur auf die Umgestaltung des Schlossplatzes konzentriert, das ist mir zu wenig“, sagt Rabits. Und auch ÖVP-Stadtrat Karl Lielacher merkt kritisch an: „Das größte Manko ist, dass mit der Neupflanzung der vielen Bäume das Architekturjuwel des Schlosses verdeckt und zukünftig nur noch wenig sichtbar sein wird.“

Und er sei alles andere als ein Baumfeind mit einem Besitz von zehn Hektar Wald. Es komme nämlich auf die Gesamtansicht an. Er sei entsetzt, dass dieser sogenannte Postkartenblick auch beim Fischerlteich bald verborgen bleiben werde. Bürgermeister Christian Flammer zeigt sich hingegen zuversichtlich. „Es erfüllt uns mit Stolz, dass der Schlossplatz nach dieser langen Zeit nun in ein paar Wochen mit neuem Leben erfüllt werden kann.“ Mitte November soll der Platz fertig sein. Die offizielle Eröffnung ist aber erst im April nächsten Jahres anberaumt.