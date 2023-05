Zwei Polizeibeamte retteten Frau in Berndorf das Leben

Auslöser der Alarmierung um 17.15 Uhr war ein Familienstreit in der Berndorfer Asylstraße 5. Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Oliver Wilhelm erklärt: „Die örtlichen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Berndorf wurden von der Landesleitzentrale zu einer tätlichen Auseinandersetzung im familiären Bereich alarmiert. Dabei hieß es, es könnte auch ein Messer 'mit im Spiel' sein.“ Die Streife Berndorf 1 mit Inspektorin Maix und Inspektor Hahn war als erste an der fraglichen Adresse. Als die beiden Beamten an die Haustür klopften, öffnete ihnen eine blutüberströmte Frau die Haustür. Das Opfer wies vor allem im Kopf- und Oberkörperbereich zahlreiche Verletzungen auf.

Beamte brachten Frau in Sicherheit und leisteten Erste Hilfe

Die Frau gab an, dass sie und ihre Schwester vom Bruder mit einem Messer attackiert worden seien. Daraufhin wurde die Schwerverletzte von den Beamten auf die gegenüberliegende Straßenseite in Sicherheit gebracht. Das Opfer wies zahlreiche Einstiche im Halsbereich, verbunden mit massivem Blutaustritt, auf. Inspektorin Bianca Maix drückte vorerst mit einem Kleidungsstück der Frau die stark blutenden Wunden ab und Inspektor Florian Hahn legte in der Folge fachgerecht eine Notfallbandage an, in der Fachsprache „Israeli Bandage“genannt. Mittlerweile waren auch die alarmierten Rettungskräfte eingetroffen. Nach der Erstversorgung durch die beiden Inspektoren übernahmen der leitende Notarzt sowie das Team des Notarzthubschraubers C3 die medizinische Betreuung der Frau. Das Opfer wurde in das Landesklinikum Wr. Neustadt geflogen, wo die Frau notoperiert wurde und überlebte.

Lob von Notarzt und Chirurg für Polizisten

Sowohl der behandelnde Notarzt als auch der Chirurg des Krankenhauses Wiener Neustadt lobten die kompetente und fachgerechte Erstversorgung des Opfers durch die beiden Polizisten. Der Leiter der Chirurgie Wr. Neustadt bestätigte dies nachträglich und gab gegenüber den ermittelnden Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich an, dass durch das professionelle Handeln der beiden Polizeibeamten aus Berndorf das Leben der Frau gerettet werden konnte, obwohl beide Beamte hinsichtlich Erster Hilfe über keine Spezialausbildung verfügen. Bezirkspolizeikommandant Oliver Wilhelm merkt an: „Inspektorin Maix hat keine zusätzliche Sanitätsausbildung und Inspektor Hahn ist Angehöriger der Einsatzeinheit, aber kein Polizeisanitäter.“

Bruder hatte Schwestern mit Klappmesser attackiert

Die weiteren Erhebungen des Landeskriminalamtes ergaben, dass der Täter seine beiden Schwestern im Zuge eines Streits mit einem Klappmesser attackiert und eine seiner Schwestern dadurch tödliche Verletzungen erlitten hatte. Der Täter hatte sich unmittelbar nach der Tat das Leben genommen. Inspektorin Maix und Inspektor Hahn erhielten als Lebensretter ein Anerkennungszeichen der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Weitere Ehrungen und Auszeichnungen

Bei der Auszeichnungsfeier wurden noch folgende Polizeibeamte geehrt: Gruppeninspektor Heribert List von der Polizeiinspektion Alland: 40-jähriges Dienstjubiläum; Gruppeninspektor Michael Hauptmann von der Polizeiinspektion Günselsdorf: Silbernes Verdienstzeichen der Republik Österreich und Versetzung in den Ruhestand; Gruppeninspektor Bernhard Huber von der Polizeiinspektion Leobersdorf: 30 Jahre Exekutivdienst; Gruppeninspektor Martin Fischer von der Polizeiinspektion Bad Vöslau: 30 Jahre Exekutivdienst.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.