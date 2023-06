Bei Alland Fahrzeug auf der A21 in Vollbrand

Die FF Klausen-Leopoldsdorf übernahm den Löschangriff. Foto: FF Alland

E in Renault Megane Cabrio fing am Sonntag mitten auf der Autobahn zu brennen an. Die Lenkerin reagierte rasch, die Feuerwehr musste das Maibaumumschneidefest kurz unterbrechen.