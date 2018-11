Die Mitarbeiter der Stadtgemeinde dürfen sich über eine spezielle Auszeichnung freuen. Insgesamt 111 Mitarbeiter der Stadt beteiligten sich am "Zu-Fuß-Geh-Wettbewerb" des Klimabündnisses Österreich und holten damit den Sieg unter den österreichischen Städten, die ebenfalls an dem Bewerb teilnahmen. In einem Monat gingen die Teilnehmer aus Baden eine Strecke von Wien bis nach Kapstadt.

Bürgermeister Stefan Sziruczek (ÖVP) und Vizebürgermeisterin, LAbg. Helga Krismer (Grüne) freuen sich über den Erfolg: "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gezeigt, was zu Fuß möglich ist und damit ein starkes Zeichen gesetzt. Denn gesundheitsbewusste und umweltfreundliche Mobilität spielt sich vorwiegend im Alltag ab."

Strubreiter ist Gesamtsiegerin

Die Gesamtsiegerin aus Baden heißt Sonja Strubreiter von der Stadtpolizei. Sie legte in einem Monat 469.640 Schritte zurück. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Hermann Hangelmann mit 458.400 Schritten und Hussan Alddin Almousa mit 376.012 Schritten, beide von den Stadtgärten. In Summe sind die 111 Gemeindebediensteten 19 Millionen 940.695 Schritte gegangen, was einer Strecke von 13.958 Kilometer entspricht.