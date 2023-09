A 3: Karambolage von vier Fahrzeugen

Am 6. September am Vormittag ereignete sich auf der A 3 in Fahrtrichtung Wien im dichten Morgenverkehr ein Unfall, in den vier Fahrzeuge involviert waren. Der Vorfall ereignete sich zwischen Ebreichsdorf und Münchendorf auf der Überholspur. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Die Feuerwehr Ebreichsdorf musste ausrücken, um drei Fahrzeuge zu bergen und die Fahrbahn zu reinigen. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.