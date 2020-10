In Fahrtrichtung Graz hatten sich nach Angaben des ÖAMTC ein Pkw und ein Posttransporter überschlagen. Während der Autofahrer nur leichte Blessuren davontrug, musste sein schwerverletzter Unfallgegner mit dem Notarzthubschrauber "Martin 5" ins Krankenhaus geflogen werden. Weil nur ein Fahrstreifen frei war, bildete sich ein sieben Kilometer langer Stau.

In der Gegenrichtung kam es etwa eine Dreiviertelstunde später in der Nähe der Kollision laut ÖAMTC zudem zu einem Auffahrunfall, in den neun Fahrzeuge verwickelt wurden. Die Autobahn musste in Richtung Wien gesperrt werden, es bildete sich ein sieben Kilometer langer Stau. Der Helikopter "Christophorus 3" transportierte eine Frau mit Wirbelsäulenverletzungen in das UKH Wien-Meidling.