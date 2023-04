70-Jähriger von Traktor überrollt

Der Traktor der Marke Lindner hatte am Heck einen beweglichen Holzspalter montiert. Nach der Mittagspause wollte er die Zugmaschine wieder in Betrieb nehmen. Dazu begab er sich auf die linke Seite des Traktors, stellte sich im Bereich zwischen Hinter- und Vorderreifen hin und drehte den Zündschlüssel. Der Traktor sprang an, aber da der erste Gang eingelegt war, bewegte sich der Traktor selbstständig nach vorne. Dabei wurde der 70-Jährige erfasst und niedergestoßen.

Traktor erfasste den 70-ährigen auf der rechten Seite

In der Folge wurde der Mann im Bereich der rechten Hüfte und am rechten Oberarm von der Zugmaschine überrollt. Ein Verwandter des Mannes, welcher den Vorfall beobachtet hatte, kam sofort zu Hilfe, stellte den Motor ab und verständigte die Rettung und die Feuerwehr. Nach einer Erstversorgung wurde der Mann vom Team des Rettungshubschraubers „Christophorus III“ von der Unfallstelle in das Landesklinikum Wr. Neustadt gebracht. Laut Angaben des Notarztes des Rettungshubschraubers dürfte er Brüche im rechten Hüftbereich und am rechten Oberarm erlitten haben. Fremdverschulden ist laut Bezirkpolizeikommando Baden auszuschließen.

