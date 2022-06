Beim Wandern in Mariazell Niederösterreicherin nach Schlangenbiss kollabiert

E ine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Baden in Niederösterreich ist am Sonntag nach einem Schlangenbiss in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) kollabiert und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen worden.