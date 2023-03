Neue Sonderbriefmarke in Heiligenkreuz präsentiert

Von 11 bis 17 Uhr wurde an diesem Tag in der Aula ein Sonderpostamt installiert. Mit dabei waren Kustos Pater Roman, Graveurmeisterin Kirsten Lubach, Yvonne Schneider von der Österreichischen Post und Wilhelm Remes vom Philatelistenverein St. Gabriel.

Die Musikstudentinnen Riko Sakamoto und Mizuki Osawa sorgten für die musikalische Begleitung der Präsentation.

Eindrücke von der Präsentation hier:

Zur Person

Mit diesem Markenblock gedenkt die Österreichische Post des emeritierten Papstes Benedikt XVI., der am 31. Dezember des Vorjahres verstarb.

1927 wurde der spätere Papst als Joseph Ratzinger in Bayern geboren. Nach der Priesterweihe 1951 lehrte er zunächst an verschiedenen Hochschulen. 1977 ernannte ihn Papst Paul VI. zum Bischof von München und Freising sowie zum Kardinal. Papst Johannes Paul II. machte ihn schließlich zum Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre, 2002 wurde er Dekan des Kardinalskollegiums. Nach dem Ableben Johannes Pauls II. erfolgte im Konklave 2005 die Wahl zum neuen Papst.

Sein gewählter Name Benedikt XVI. erinnert sowohl an den Begründer des Benediktinerordens als auch an Papst Benedikt XV., der sich in der Zeit des Ersten Weltkriegs als „Friedenspapst“ gegen den Krieg einsetzte. Überraschend trat Papst Benedikt XVI. 2013 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück und lebte bis zu seinem Tod im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten. Quelle

