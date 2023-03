Pfaffstättner Travestieshow für den guten Zweck

Die Benefizveranstaltung in Form einer Travestie-Show, organisiert von Claudia und Walter Grübl aus Pfaffstätten, besteht mittlerweile seit 15 Jahren. Jetzt war es wieder soweit, Familie Grübl lud Travestie-Künstler Sascha Rier mit „der schönen Frau“ Christian Augstaller nach Pfaffstätten ins Gemeindezentrum ein. Claudia Grübl erinnert sich: „Ursprünglich wollten wir vor 15 Jahren Sascha zu einer privaten Feier einladen. Daraus wurde eine Benefizveranstaltung, die bis heute besteht.“

Mit Show wird ganz spezifisch geholfen

Die Einnahmen kommen immer einer Person zugute, die an einer seltenen Krankheit leidet, wie bei der vergangenen Veranstaltung Jakob aus Mannersdorf am Leithagebirge. „Mittlerweile ist es so, dass die Leute unsere Show kennen und sich bei einem Problem, bei dem wir helfen können, an uns herantreten“, berichtet Claudia Grübl. Am Freitag trat auch Alexander Schneller, Zirkusdirektor des Circus Pikard auf. Auch Bürgermeister Christoph Kainz lobt die Aktion: „Eine ganz, ganz tolle Show, wirklich sehenswert.“ Auch der allseits bekannte Fotograf Robert Rieger aus Traiskirchen und seine Familie waren bei der Veranstaltung mit dabei. „Seine Familie war toll, haben uns ganz, ganz großzügig unterstützt“, freut sich die Organisatorin. Genauso war eine Abordnung der Faschingsgilde Traiskirchen gekommen und spendete spontan 300 Euro für die gute Sache. Eine besondere Überraschung hatte auch Sicherheitstechniker Peter Cagala aus Traiskirchen parat: Er spendete für die Tombola einen funkelnagelneuen Fernseher.

Nein, Reinhod Graf, Walter Grübl und Peter Cagala sprangen nicht aus der Kiste, sondern Sicherheitstechniker Peter Cagala spendete einen Fernseher als Tombola-Treffer. Foto: privat, privat

