Konzert in Baden für Malawi

Engagierte Badner haben vor einigen Jahren die Patenschaft für die Kanje Primary School im Süden Malawis übernommen. Täglich werden die 808 Mädchen und Buben von der Organisation Marys meals mit einem warmen, nahrhaften Essen versorgt. Um ein Schulkind ein Jahr lang zu ernähren sind 22 Euro nötig. „Ich bin zuversichtlich, dass wir auch heuer wieder die nötige Summe aufbringen werden“, sagt die Badener Ärztin Heidrun Chen, die langjährige Koordinatorin der Unterstützungsaktion ist.

Durch das Schulessen haben nun mehr Kinder die Möglichkeit, in die Schule zu gehen. Ohne knurrenden Magen lernen sie besser, bekommen bessere Noten und schließen die Schule häufiger erfolgreich ab.

Mary’s Meals ist eine weltweite Bewegung zur Überwindung des Hungers. Weltweit ernährt die Organisation täglich 2,429.182 Kinder.

Insingizi: Drei Vollblutmusiker

„Wir freuen uns sehr, dass die tolle Gruppe Insingizi zu uns nach Leesdorf kommt und die Kirche und das Publikum zum Schwingen bringen wird“, meint das Team, das bei der Organisation mithilft. Die drei Mitglieder des A-cappella-Trios - Vusa Ndlovu, Blessings Nqo Nkomo und Ramadu - wurden in Bulawayo in der Provinz Matabeleland in Zimbabwe geboren. Insingizi gewann eine Vielzahl an Musikwettbewerben in Simbabwe und wurde darüber hinaus bekannt, als sie 1995 ihren Hit "Bantu-Nonke-Sugar Daddy" herausbrachten, der sehr schnell im Radio von Simbabwe zur Anti-Aids-Hymne wurde.

Insingizi präsentiert "Imbube"-Musik in Ndebele: einer Sprache aus dem Süden Afrika's, die bereits durch Ladysmith Black Mambazo international bekannt wurde. Auf der Bühne haben die drei Vollblutmusiker neben ihrem tollen A-cappella-Gesangg auch wunderbare Bewegungs-Choreografien, Percussion-Sounds und Grooves zu bieten.

Das Konzert in der Pfarrkirche Leesdorf (Leesdorfer Hauptstraße 74, 2500 Baden) beginnt am Donnerstag, 15. Juni, um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Nach dem Auftritt von Insingizi wird zum Buffet geladen, unterstützt vom Verein Weltladen Baden.