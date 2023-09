Rotary Club Baden bringt Geschichten von ukrainischen Frauen

Im Mittelpunkt des Abend stehen Erlebnisse ukrainischer Frauen, die nach Beginn der groß angelegten Invasion in der Ukraine nach Österreich kamen. Es sind wahre Geschichten über Krisenmomente, ihre Anpassung an ein neues Land und den Wunsch, ihrer Heimat zu helfen. Geschrieben, inszeniert und dargeboten von den betroffenen Frauen.

„Bilder sagen mehr als tausend Worte! Sehen Sie im vielfältigen Rahmenprogramm unter anderem auch

Zeichnungen ukrainischer Kinder aus dem Kriegsgebiet. Emotionen von Kindern, als sie zum ersten Mal

wieder in Sicherheit waren. Erleben Sie auf persönliche und berührende Art und Weise, was diese Menschen

erlebt haben und was sie bewegt und helfen Sie dabei Betroffenen dieses Krieges!“, kündigt Herbert Nowotny

seitens des Rotary Club Baden an.

Der Reinerlös kommt einem Ukraine Hilfsprojekt des RC Baden zu Gute.

Ort: Kolpinghaus Baden bei Wien, Valeriestraße 10, Baden.Eintritt gegen freie Spende - Anmeldung erforderlich. Die Zahl der Plätze ist limitiert: https://www.eventbrite.com/e/performance-motanka-erlebnisse-ukrainischer-frauen-tickets-677228136587?aff=oddtdtcreator