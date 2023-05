Oberwaltersdorf „Hier!Sitz!Lach!“: Benefizkabarettabend von Tierschutz Austria

Judith Jandrinitsch

Auch Wildtiere wie dieses Wildschweinbaby finden im Tierschutzhaus Vösendorf bei Tierschutz Austria eine liebevolle Aufnahme. Foto: Tierschutz Austria

T ierschutz Austria mit dem Tierschutzhaus in Vösendorf lädt zum Benefizkabarettabend am Montag, 5. Juni in die Bettfedernfabrik nach Oberwaltersdorf.