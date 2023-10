Berndorfer Chor singt für Team Österreich Tafel

Die Team-Österreich Tafel in Berndorf versorgt wöchentlich zahlreiche Triestingtaler mit Lebensmitteln. Jeden Samstag ab 18 Uhr findet die Ausgabe statt. Der Verein TRIDOK hilft Menschen, die arbeiten gehen und zu wenig Geld zum Leben verdienen, zum Beispiel mit Lebensmittelgutscheinen, Sachspenden, Rat und Tat.

Nun findet am 7. Oktober ab 19.30 Uhr zugunsten dieser beiden Organisationen in der Margaretenkirche Berndorf das Konzert mit dem Chor Berndorf-Veitsau unter der musikalischen Leitung von Robert Schönherr statt. Hollenthoner freut sich: „Es ist mir ein Anliegen, unsere Hilfsorganisationen zu unterstützen, die Großartiges leisten. Herzlichen Dank an unseren Herrn Pfarrer Christian Lechner, dass wir in der Kirche das Benefizkonzert abhalten dürfen. Dieser heilige Ort, ist genau das Richtige, um die Menschen zu verbinden.“