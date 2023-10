Gut Aiderbichl-Botschafterin Sonja Klima kämpft für Labor-Schimpansen

Sonja Klima, die jahrelang in Berndorf wohnte, konnte mit ihrem Engagement für Kinder, Tiere und Umwelt in Österreich schon einiges bewegen. Zurzeit ist ihr das Affen Refugium von Gut Aiderbichl in Gänserndorf ein großes Anliegen. Jahrzehnte lang wurden die Schimpansen im Dienste der Wissenschaft in Isolation, ohne Licht und Kontakt zu den Artgenossen gefangen gehalten und gequält. Die Befreiung aus dem tristen Dasein und die Freude über das Spüren von Sonnenlicht, Erde und Freiheit seit ihrer Gefangennahme im Babyalter waren unfassbar groß und hat viele Menschen berührt.

Die Tiere wurden jahrelang mit Unterstützung von Pharmakonzern, Land und Bund für Laborforschungszwecke eingesperrt. Erst 2019 endete für sie dieser Albtraum. In Gänserndorf liegt in einer Außenstelle von Gut Aiderbichl jener Ort, wo den traumatisierten Tieren die bestmögliche Unterbringung gewährleistet wird und sie Schritt für Schritt in ein geregeltes Leben zurückbegleitet werden. Hierfür gibt es allerdings kein Geld, das Leben in Freiheit muss sich zur Gänze nur durch die Unterstützung von Spendern tragen.

Gut Aiderbichl-Botschafterin Sonja Klima bittet um Spenden für die ehemaligen Labor-Schimpansen, damit ihnen eine gesicherte Zukunft gewiss ist. Foto: Elfi Holzinger

Gipsy Kings sorgen für Stimmung in Leobersdorf

Tierfreundin und Gut Aiderbichl-Botschafterin Sonja Klima setzt sich schon seit Bestehen der Außenstelle von Gut Aiderbichl in Gänserndorf für die Laboraffen ein. Ihr gelang es, Musikmanager Helmuth Schärf mit ins Boot zu holen, der die Stars der internationalen Musikszene kennt. Jetzt veranstalten die beiden einen Abend mit internationalen musikalischen Gästen, und nicht irgendwo, sondern in Leobersdorf, im Campo Feliz, dem europäischen Domizil und Studio des Weltstars Jose Feliciano. Das Ziel ist klar: So viele Spendengelder wie möglich zu lukrieren.

Sonja Klima verspricht: „Alle Gäste erwartet ein exklusives musikalisches Highlight in Leobersdorf. Das rustikale und echte Ambiente im Campo Feliz bieten das richtige Lebensgefühl, um Spenden zu sammeln die helfen, das Leben der gequälten Tiere zu erleichtern.“ Ein Höhepunkt des Abends ist der Auftritt von Sänger Manolo, die weltbekannten Stimme der Gipsy Kings. Die Bühne rocken werden auch derJungstar FaWiJo, der Vokal-Entertainer fii sowie der international ausgezeichneten Gitarren-Virtuosen Kema Baliardo, einer der Gitarristen der Gipsy Kings. Mit dabei auch die Original Feliciano Revival Band, die für entsprechende Stimmung sorgen wird. Die international erfolgreiche Sängerin Jelena und der bekannte World Music-Musiker Wolfsheart runden das Programm ab.

Kunstwerke werden versteigert

Der Maler Herbert Wallner hat die befreiten Tiere in seinem wirklichkeitsnahen, abstrahierenden Stil porträtiert. Die Skulpturen von Reinhard Lettl sind ebenfalls Unikate und konzentrieren sich auf erdige, steinige, eiserne, holzig gewachsene Gegebenheiten. Zur Unterstützung des Affen Refugiums werden im Rahmen dieser Veranstaltung ihre Kunstwerke versteigert.

„Am Samstag, 14. Oktober, gilt es nun die einzigartige Mischung aus Triestingtal, musikalischen Weltstars und schmackhafter regionaler Kulinarik im Campo Feliz, einem im Mittelalter gebauten Hof, zu genießen um den Geschöpfen, die ihre Lebenszeit geopfert haben, eine Zukunft in Frieden und Freiheit zu sichern“ betont Sonja Klima und führt weiter aus: „Wir müssen wirklich um Hilfe bitten, jeder Cent zählt, um den Tieren zu helfen“.

Spenden bitte an: Gut Aiderbichl Stiftung Österreich, BIC / SWIFT: RVSAAT2S021 Kennwort: Labor-Schimpansen, IBAN: AT28 3502 1000 1802 3176