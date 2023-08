Heiligenkreuz: „Chant & Opera. Wie im Himmel so auf Erden“

Gesungenes Gebet: Vom Gregorianischen Choral bis zur Wagner-Arie - Kammersänger Clemens Unterreiner und die weltberühmten Mönche von Stift Heiligenkreuz singen geistliche Werke im besonderen Ambiente des Stiftes.

„Heiligenkreuz ist ein Energieplatz, ein positiver Platz, ein Ort der Kraft, früher hat man gewusst wo man Kirchen hinbaut“, erklärt Unterreiner begeistert“ und weiter: „Es ist ein Ansporn und eine Herausforderung mit den Mönchen mit Freude für diese Gute Sache zu singen.“

Probenarbeit an der Kober-Orgel Kammersänger Clemens Unterreiner und an der Orgel Frater Peter Höngesberger. Foto: Stephanie Pirkfellner

Der Erlös dieses außergewöhnlichen Abends kommt zu gleichen Teilen dem Klosterneubau des 2018 gegründeten Priorats Neuzelle (https://www.zisterzienserkloster-neuzelle.de/spenden/) und dem Verein HILFSTÖNE (https://www.hilfstoene.at/) zu Gute.

Beginn wird um 19.30 Uhr in der Stiftskirche in Heiligenkreuz sein. Spenden ab 50 Euro an der Abendkassa.

Anmeldung: office@stift-heiligenkreuz.at Telefon: +43 2258 8703 400

Künstlerpater Raphael Statt, Kammersänger Clemens Unterreiner und Frater Peter Höngesberger. Foto: Stephanie Pirkfellner

Link zum Infovideo: https://www.youtube.com/watch?v=4jgZuI9WxwQ