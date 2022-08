Janoska Ensemble mit Uraufführung in Baden

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Zum „Sommernachtskonzert vom Feinsten“ lädt Herwig Gasser am Samstag, 13. August, zu sich in den Gastgarten im Kaiserhaus Baden und wartet mit einem Knaller auf: Das weltbekannte „Janoska Ensemble“ gastiert zum vierten Mal in der Kaiserstadt.

„Die größten Konzerthäuser der Welt zählen zu den Fixpunkten im übervollen Terminkalender des Ensembles. Mit ihrem breit gefächerten Repertoire und durch ihre besonderen Arrangements begeistern sie Musikliebhaber aller Genres auf der ganzen Welt“, schwärmt Kulturpreisträger Herbert Fischerauer, Vorsitzender des Vereins „Kunst auf Rädern“, zugunsten das Benefizkonzert veranstaltet wird.

Fischerauer wird auch durch das Programm führen. Titel des Konzertes und ihres neuen Albums ist: „The Big B’s“, also die großen Komponisten mit dem Buchstaben B wie Bach, Brahms, Beethoven & Co. Dabei gibt es ein paar Weltsensationen und einige symphonische Werke, die das Ensemble mit seinem unverwechselbaren Janoska Style realisiert: Bernstein‘s spritzig-fröhliche „Candide“-Ouvertüre, Bartók’s Rumänischen Volkstänze in neuer Bearbeitung, Bachs Doppelkonzert in d-Moll in nie da gewesener „Classic meets Jazz“-Version und auch eine Welturaufführung: „9 Symphonies in 9 Minutes“ – also alle (!) Beethoven Symphonien in 9 Minuten – auf die Sekunde genau.

Für die Veranstaltung werden Konzertkarten in begrenzter Stückzahl als Spende zu 35 Euro und inklusive Galadinner von Herwig Gasser um 70 Euro aufgelegt. Das Essen startet um 19 Uhr, das Konzert um 20 Uhr. Bei Schlechtwetter wird das Menü im Kaffeehaus serviert. Das Konzert ist in dem Fall um 20.30 Uhr im Theater am Steg.

