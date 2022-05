Benefizkonzert Musikschule Baden: Zeichen für den Frieden

Lesezeit: 2 Min Andreas Fussi

Musikschuldirektor Alexander Cachée lädt zum Benefizkonzert am Mittwoch um 18 Uhr in die Halle B: "Kommt, damit wir gemeinsam ein Zeichen für den Frieden setzen können!" Foto: Fussi

U nter dem Motto „Give peace a chance“ veranstaltet die Musikschule Baden heute Mittwoch, 25. Mai, in der Halle B in Baden ein Benefizkonzert zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge in Baden.