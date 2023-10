Oberwaltersdorf: Das fanden auch Horst und Hermann zum Wiehern

Dem Therapiehof Regenbogental in Leobersdorf liegt das Wohl der Kinder, Jugendlichen und Tieren am Herzen. Gegründet wurde er 2009 von Margarethe Weiss-Beck und ihrem Mann, dem in Tribuswinkel ordinierenden Kinderarzt Manfred Weiss. Den beiden ist es nicht nur ein Anliegen, die Patienten zu betreuen, sondern auch die Angehörigen entsprechend zu begleiten. Diese Aura des Vereins ist ansteckend und zieht auch Künstler wie Tricky Niki in ihren Bann, der schon seit längerem dieses Projekt unterstütz. Er organisierte am Montag, 25. September, einen Benefizabend in der Bettfedernfabrik Oberwaltersdorf. Dazu lud er noch einige Freunde aus der Kabarettszene ein.

Margarethe Weiss-Beck befragt Tricky Niki. Foto: Gerhard Maly, Gerhard Maly

Gemeinsam sorgten sie für einen vergnüglichen Abend und Unterstützung für das Regenbogental. Begrüßt wurden die zahlreichen Besucher vor dem Eingang von den Lamas Horst und Hermann und einem Glas Sekt, gespendet von Schlumberger. Danach ging´s ins „Bett“, wo bereits ein reichhaltiges Büfett wartete. Nachdem alle gestärkt waren, begrüßte Tricky Niki die Gäste und brachte zur Einstimmung einen kleinen Auszug aus seinem aktuellen Programm. Er führte auch durch den gesamten Abend und hatte nach der Pause einen weiteren Auftritt, mit Emil, dem sprechenden Krokodil.

Wolfgang Moser bezaubert Oberwaltersdorfs Bürgermeisterin Natascha Matousek. Foto: Judith Jandrinitsch, Gerhard Maly

Es folgten Flo & Wisch – die sofort nach ihrem Auftritt das Piano abbauten und zu einem weiteren Auftritt aufbrachen. Weinzettl & Rudle gaben danach erste Einblicke in ihr neues Programm „5 Sterne Beziehung …“ welches am 10. Oktober in Wien Premiere feiert. Mit drei wunderschönen Liedern kamen anschließend „The Schick Sisters“ auf die Bühne. Bevor es in die Pause ging, holte Niki noch die Obfrau des Vereines – Margarethe Weiss-Beck – auf die Bühne. Sie bedankte sich bei den Künstlern für deren Teilnahme, bei der Marktgemeinde Oberwaltersdorf, die die Räume der Bettfedernfabrik zur Verfügung stellte, bei Sabine Hauger für die Organisation und beim Publikum.

Nach der Pause sorgte der Tiroler Kabarettist Gabriel Castaneda für Lachstürme und Eva Maria Marold gab einen Einblick in ihr neues Programm „Radikal Inkonsequent“ in dem weniger spricht, dafür aber um so mehr Lieder zum Besten gibt. Unterstützt wird sie dabei durch die beiden exzellenten Musiker Andi Pilhar und Goran Mikulec. Den Abschluss dieser grandiosen Veranstaltung machte der im internationalen Feld der Spitzen-Zauberkünstler angesiedelte Wolfgang Moser. Da der Verein „Regenbogental“ ausschließlich durch Spenden bestehen kann, ist er auf Ihre finanzielle Hilfe angewiesen. Über den folgenden Link haben alle die Möglichkeit, Ihren Beitrag zum Fortbestehen dieser Einrichtung beizutragen: https://www.regenbogental.at/spenden/online-spenden Weitere Veranstaltungen in der Bettfedernfabrik finden Sie hier: https://bettfedernfabrik.at/spielplan-bettfedernfabrik/