Beim Bezirksfeuerwehrtag, zu dem das Bezirksfeuerwehrkommando in den Berndorfer Stadtsaal geladen hatte, konnte wieder auf eine tolle Leistungsbilanz des Feuerwehrbezirkes Baden geblickt werden, zu dem 60 freiwillige Feuerwehren sowie neun Betriebsfeuerwehren aus vier Abschnitten gehören. Diese 69 Feuerwehren mussten zu 5.084 Einsätzen ausrücken, wobei 37.901 Mitglieder eingesetzt waren.

Im Vorjahr insgesamt 46.282 Einsatzstunden

Das heißt, dass im Schnitt täglich zu 14 Einsätzen ausgerückt werden musste. Dabei standen die Freiwilligen insgesamt 46.282 Stunden im Einsatz.

In Vertretung für die Stadtgemeinde Berndorf sagte SP-Vizebürgermeister Kurt Adler: „Persönlich ist es für mich immer wieder eine große Freude, bei der freiwilligen Feuerwehr zu sein.“ Viele Feuerwehrkameraden kenne er seit Jahren. Er betonte vor allem, dass die Gemeinden wüssten, was sie an den freiwilligen Feuerwehrleuten hätten, die in ihrer Freizeit zum Schutz der Bevölkerung viele Stunden unentgeltlich Tag und Nacht im Dienst der Allgemeinheit stünden.

„Ein Bezirksfeuerwehrtag ist immer eine gute Möglichkeit, auch das ehrenamtliche, professionelle Engagement der Feuerwehrleute in den Mittelpunkt zu stellen“, stellte der VP-Landtagsabgeordnete und Präsident des NÖ Zivilschutzverbandes, Pfaffstättens Bürgermeister Christoph Kainz fest. Das Motto der Feuerwehren im Bezirk Baden für 2019 „Wir bringen Sicherheit“ könne die Arbeit und die Leistungen der freiwilligen Feuerwehren nicht treffender unter einem Hut bringen.

Höhepunkt war, als Bezirksfeuerwehr- und Viertel-Kommandant des Industrieviertels, Anton Kerschbaumer, von Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner eine sehr hohe Auszeichnung erhielt: In Würdigung seiner langjährigen Verdienste um das NÖ Feuerwehrwesen das Verdienstkreuz des NÖ Landesfeuerwehrverbandes – eine Auszeichnung, die nicht häufig vergeben wird. In persönlichen Worten unterstrich Fahrafellner Kerschbaumers Leistungen.