Am vergangenen Freitag kam es gegen 10 Uhr Vormittag im Gemeindegebiet zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen.

Der schwer verletzte 25-jährige Motorradfahrer wurde nach der Versorgung durch Ersthelfer („First Responder“) und der Mannschaft eines Rettungswagens erstversorgt und schließlich von der Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 3 mit Verdacht auf schwere innere Verletzungen ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen.

Dazu Markus Kamper vom Pressedienst des Roten Kreuzes: „Die Rettungskette funktionierte perfekt. Nachkommende Fahrzeuglenker hielten sofort an und begannen mit Erster Hilfe. Auch die alarmierten First Responder und das Rettungsteam aus Berndorf/St. Veit waren innerhalb kürzester Zeit am Notfallort und übernahmen sofort die Versorgung. Einen solchen perfekten Ablauf kann man sich bei jedem Einsatz nur wünschen.“