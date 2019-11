Ehemann mit heißem Öl übergossen: Frau eingewiesen .

Eine Frau, die in Berndorf (Bezirk Baden) ihren Ehemann mit heißem Öl übergossen haben soll, ist am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt nicht rechtskräftig in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden.