Berndorf „Hoamatblia“-Bad in der kalten Jahreszeit

Gabi Eitzenberger als „Hoamatblia“-Model am Heuboden des Edlahofes. Foto: Manfred Wlasak

G abi Eitzenberger aus Berndorf weiß die kalten Wintertage zu genießen. Für den Fotografen macht sie sich sogar für ein warmes Wannenbad am Heuboden des Edlahofes in Weissenbach an der Triesting bereit. Natürlich mit „Hoamatblia“-Badezusätzen.