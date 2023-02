Kaiservilla-Team: "Menschen sind uns richtig ans Herz gewachsen"

In der ehemaligen Pension „Kaiservilla“ werden zurzeit Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht und auf liebevollste Weise vom Kaiservilla-Team rund um Nicole Sida und Anita Kratky versorgt.

„Wir beherbergen zurzeit 30 Leute aus der Ukraine, drei Katzen und zwei Hunde, die unsere Schützlinge mitgebracht haben. Die Menschen sind uns richtig ans Herz gewachsen und wir versuchen zu helfen, wo wir können“, erzählt Sida. So nimmt das Team gerne auch Sach- und Geldspenden entgegen, um noch effizienter helfen zu können. Die Kaiservilla ist ein Selbstversorgungsquartier, die Flüchtlinge bekommen sieben Euro Tagegeld und müssen außer dem Quartier für alles selbst aufkommen.

Die kleinen und großen Bewohnerinnen und Bewohner der Kaiservilla. Foto: Holzinger.Presse

Am 7. Februar organisiere das Kaiservilla-Team ein „Begegnungsfrühstück“, um ein Kennenlernen der Geflüchteten und der Menschen von Berndorf zu ermöglichen. Tatsächlich kamen zahlreiche Besucher, die von den Ukrainerinnen so richtig kulinarisch verwöhnt wurden.

Bei den Gesprächen, die oft mit Händen und Füßen geführt wurden, erzählten die Frauen von ihren Schicksalen und zeigten Fotos aus ihrer zerstörten Heimat. Tränen flossen und das Heimweh war regelrecht spürbar.

Ljubov Shynkarenko kam mit Tochter Alina nach Österreich. Foto: Holzinger.Presse

„Wir würden zu Fuß nach Hause gehen und wir hoffen, dass der Krieg bald vorbei ist, dass wir so schnell wie möglich wieder nach Hause können, erzählt Liubov Shynkarenko, die mit ihrer Tochter Alina Zipir nach Österreich kam.

„Österreich ist ein wunderbares Land und die Leute so hilfsbereit, wir sind sehr, sehr dankbar“, meinte sie gerührt.

Olha Kochyna berichtete: „Ich bin mit dem Kater Tyson, der meiner verstorbenen Mutter gehörte, gekommen. Ich konnte ihn einfach nicht alleine zurücklassen.“

Kater Tyson flüchtete mit seinem Frauchen nach Österreich. Foto: Holzinger.Presse

Der Berndorfer Vizebürgermeister Gerhard Ullrich (FPÖ) stellte sich mit Gemeinderat Gerald Wolf (FPÖ) ebenfalls auf ein Plauscherl ein und überbrachte einer Dame bereits am nächsten Tag eine Nähmaschine, die sie sich sehnlichst gewünscht hatte.

Alle waren von dem gemütlichen Frühstück so begeistert, dass bereits das nächste Treffen geplant ist. Es wird am Sonntag, den 26. März in der Zeit von 8 bis 12 Uhr stattfinden.

