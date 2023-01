Kreuzfahrt: Ärger über Testkosten

Werbung

Heinrich und Helga Hrischny unternahmen vom 16. bis zum 30. Dezember des Vorjahres mit „Mein Schiff 2“ von TUI Cruises eine Kreuzfahrt in der Karibik. Ausgangspunkt der Reise war La Romana in der Dominikanischen Republik.

Hrischny berichtet: „Es war ein sehr gutes Pauschalangebot, deshalb habe ich die Reise sehr gerne gebucht“, sagt der Berndorfer. Die Reise verlief problemlos bis zum 27. Dezember, an diesem Tag erlitt seine Ehefrau einen Erstickungsanfall und wurde ins Bordhospital gebracht. „Dort wurde sie auch sehr gut ärztlich betreut. Sie wurde auch auf Covid 19 getestet, mit einem Antigen-Test. Der Arzt sagte zu mir, dass ich auch gleich getestet werden würde. Ich habe mir nichts dabei gedacht, an mögliche Kosten in der Situation schon gar nicht“, erzählt Hrischny.

Heinrich Hrischny an Bord von „Mein Schiff 2“.

Zur großen Überraschung der beiden Reisenden wurden beide positiv auf Corona getestet. „Ich hatte überhaupt keine Symptome“, erinnert sich Hrischny. Die große Überraschung kam aber, als die Kosten für den PCR-Test zu bezahlen waren: „Ich habe für den PCR-Test 710,03 Euro gezahlt, meine Frau für den Antigen-Test 233,13 Euro. Ich finde, diese Preise stehen in keinem Verhältnis zum Gesamtpreis und man sollte Reisenden nicht nur das super Arrangement anbieten, sonder auch auf Nebenkosten wie die Corona Tests – in der heutigen Zeit sicher immer noch aktuell – aufmerksam machen.“

Die zweite Enttäuschung kam, als Hrischny versuchte, die Test-Rechnungen – getestet wurden er und seine Frau nicht nur einmal, sondern mehrmals – beim ÖAMTC, wo er den Weltreise-Krankenschutz abgeschlossen hatte, einzureichen. Dort sagte man ihm, er müsse die Rechnungen erst bei seiner gesetzlichen Krankenversicherung einreichen.

Daniela Hensel, Pressesprecherin Mein Schiff der TUI Cruises GmbH mit Sitz in Hamburg erklärt: „Es steht in unseren FAQs ganz klar drinnen, dass Behandlungskosten an Bord möglicherweise höher ausfallen als an Land. Wir hoffen, dass sich unsere Gäste das auch vor Antritt der Reise durchlesen.“

Denn nicht nur der PCR-Test selbst, der laut Rechnung ja 190,42 Euro gekostet hat, scheine auf der fraglichen Rechnung auf, „Herr Hrischny ist ja im Bordspital auch beraten worden, das kommt zu den Behandlungskosten noch dazu. Man hat ja mit ihm gesprochen und ihm die Situation erklärt. Außerdem wäre es ihm am Schiff unbenommen gewesen zu fragen, wie man auf die Summe von 710,03 Euro kommt.“ Die 25 Euro Testkosten, die in den Reiseunterlagen aufgeführt sind, beziehen sich laut Hensel auf Tests, die zu erbringen sind, um überhaupt erstmalig an Bord gehen zu können oder die notwendig werden, wenn man bestimmte Landausflüge machen möchte.

Laut Hensel sei der PCR-Test am Schiff im Vergleich zu PCR-Tests an Land nicht überteuert, wenn man bedenke, dass „in Deutschland PCR-Tests immer kostenpflichtig sind und bis zu 269 Euro kosten können“. Zudem sei die Behandlung von Helga Hrischny und die Abnahme des ersten Corona-Tests außerhalb der normalen Bordspitalsöffnungszeiten erfolgt, was sich ebenfalls auf der Rechnung zeige.

Hensel wünscht sich, dass „Herr Hrischny mit unserer Customerservice-Stelle Kontakt aufnimmt, damit noch einmal alle Rechnungsposten mit ihm besprochen werden können“. Sicher ist, dass die beim ÖAMTC abgeschlossene Weltreise-Krankenschutzversicherung die Corona-Testungen nicht abdeckt, wie Alexander Stepan vom ÖAMTC auf NÖN-Nachfrage bekannt gibt.

