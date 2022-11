Leidenschaft Nähen zum Beruf gemacht

Auf zahlreichen Märkten und Ausstellungen ist Manuela Hinterreiter (37) mit ihren Stoffkreationen vertreten und auch ein Highlight.

Ihre Unikate können sich aber auch wirklich sehen lassen und sind als Dekokissen, Kissenbezüge, Nackenkissen, Kuscheldecken mit Ärmeln, Loops und Beannies zu bewundern.

Die junge Berndorferin kreierte bereits als Teenager ihre Kleidungsstücke und Dekos und entschloss sich, sich auf diesem Sektor selbstständig zu machen. Seit 2020 ist sie das und auch online vertreten unter www.Stoffkünstelei.at. Sie wird heuer auch am Christkindlmarkt in Neuhaus am 26. und 27. November vertreten sein.

„Nähen war schon immer meine Leidenschaft und ich bin selbst immer gespannt, wie mein nächstes Werkstück ausschauen wird. Ich habe so viele Ideen und ich denke, die spürt und sieht man auch, wenn man meine Arbeiten betrachtet. Sie sind ja alles Einzelstücke, die sich in Farben, Mustern und Designs unterscheiden, vor allem aber sind sie zweckmäßig, was meine Kunden besonders schätzen“, erklärt Hinterreiter.

