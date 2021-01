Ein Pottensteiner (Name der Redaktion bekannt) konnte seine Autoversicherung nicht zahlen und war verzweifelt. Ihm drohte bereits der Kennzeichenentzug.

In seiner Hilflosigkeit kontaktierte er seinen Versicherungsberater Andreas Kronfellner, der ihm riet, so viel wie möglich einzuzahlen und ihm den Beleg zu mailen. Er würde sich dann um eine eventuelle Ratenvereinbarung kümmern. Dies tat der Pottensteiner und es kam ein kleines Weihnachtswunder in Form eines Mails retour. Kronfellner beglich den Rest aus eigener Tasche und der Lenker behielt seine Kennzeichen.

Bekannt wurde das Ganze nicht etwa von Kronfellner, sondern von dem Versicherungsnehmer und nach und nach stellte sich heraus, dass er nicht der Einzige ist, der bereits in dieser Form Hilfe von Kronfellner erhielt.