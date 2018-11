Der im Jahr 1965 geborene Gitarrist „Rici“ Richard Schrenk ist in der Triestingtalmetropole kein Unbekannter. Als SP-Gemeinderat und und jüngsten Spross einer Großfamilie ist er in Berndorf wohlbekannt.

Viele erinnern sich aber auch an ihn als Vollblutmusiker, der er einst war. An diese Zeit knüpft jetzt Rici, mit drei Gleichgesinnten, in der neu gegründeten Band „Burnout Blues Cyndrom“ wieder an. Rici und seine drei Kumpanen Charly Krammer, Michael Becker und Sigfried Garschnitz, traten bereite einige Male ehrenamtlich an Benefizveranstaltungen auf und entzückten die Besucher.

Freunde ermunterten die vier Musiker, auch öffentlich zu spielen – und genau das haben sie jetzt auch vor.

„Grooviger Blues“ ist Markenzeichen der Band

Der Bandname „Burnout Blues Cyndrom“ stammt aus einer Sessio, in welcher die Band ein „Burnout“ darstellte und – wie der Name schon sagt – ist ihr Steckenpferd der Blues, der mit viel Kreativität und äußert „groovig“ vorgetragen wird. „Meine sieben Geschwister beeinflussten mich mit Blues von Mudy Waters, BB King und den Rolling Stones. Meine erste Gitarre bekam ich mit acht Jahren von meinem Bruder Walter und ab da ging es los. Ich spielte viel Leidenschaft bei verschiedenen Bands mit, doch später hatte ich beruflich leider wenig Zeit. Aber jetzt möchten wir mit unserer Musik wieder so richtig durchstarten“, so Rici Schrenk

Drummer Michael Becker (geboren 1959) gesellte sich dazu. Der gebürtige Kaumberger spielte früher 15 Jahre lang bei der Band „Sepumuks Sonderzug“. „Ich konnte einfach nicht widerstehen, als ich gefragt wurde, ob ich bei Ricis Band dabei sein möchte. So ganz nach meinem Motto ‚Good morning sunshine. I have no Stress‘“.

Der Dritte im Bunde ist der Weissenbacher Gitarrist „Schnitz“ Sigfried Garschnitz, Jahrgang 1957. „Rici lernte ich vor 40 Jahren kennen. Das war in der Weissenbacher Schule, wo wir in einem Rockmärchen spielten. Er fiel mir damals schon wegen seines eigenen Blues-Stils auf. Seit damals verbindet uns eine enge Freundschaft.“

Mit Charlie Krammer (geboren 1959) gesellt sich noch der „boogieverseuchte“ Fahrafelder Bassist dazu. Der gebürtige Neunkirchner darf auch ein wenig mitsingen, wie er lachenderzählt.

Wer mit den „Old Boys“ gerne rocken möchte, kann sie unter 0664 819 82 71 bei Rici Schrenk gerne buchen.