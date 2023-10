Rheuma besiegt: Gewichtheben als Kraftquelle für Karin Bohusch

„Das Gewichtheben war ein Neustart für mich“, erzählt Karin Bohusch. Zum 55. Geburtstag wünschte sie sich von ihrem Ehemann einen Gutschein für einen Langhantel-Kurs. „Er wusste damals nicht, was er mit diesem Geschenk bewirken wird“, schmunzelt sie.

Zehn Jahre später hat sie vier Goldmedaillen bei Senioren-Weltmeisterschaften und einmal Silber gewonnen. 2022 wurde sie bereits zum zweiten Mal als Seniorensportlerin Niederösterreichs ausgezeichnet. Erst im August holte sie sich ihre vierte Goldmedaille bei den Masters in Krakau in Polen.

Noch vor zehn Jahren konnte sie jedoch aufgrund von Rheumabeschwerden nicht einmal ihr Teehäferl mit zwei Händen halten.

Karin Bohusch war als Aerobic- und Fitnesstrainerin tätig, bevor sie 2001 aufgrund von Rheuma ihre sportliche Karriere (vorerst) beenden musste. Foto: Karin Bohusch

Die gebürtige Berlinerin, die seit 1981 in Österreich wohnt, zuerst einige Zeit in Wien, dann seit 1986 in Berndorf, war aber schon als Jugendliche sportlich aktiv. Sie ging in Deutschland in eine Tanzschule und tanzte bei Turnieren.

Ihr Mann, ein gebürtiger Wiener, habe „dazwischengefunkt“, der Umzug nach Österreich folgte. Bohusch, die als Assistentin für Metallografie und Werkstoffprüfung arbeitete, unterrichtete nebenberuflich Step-Aerobic in mehreren Fitnesscentern und machte auch eine Ausbildung dazu.

Sportpause aufgrund von Krankheit

2001 kam dann die Rheumadiagnose. Aerobic musste sie an den Nagel hängen, „das war für mich wie ein schwarzes Loch, in das ich gefallen bin.“ Zwölf Jahre lang versuchte sie immer wieder, erneut mit Sport anzufangen, aber es klappte nicht nachhaltig. „Ich habe zugenommen und mich nicht mehr wohlgefühlt in meiner Haut, daher habe ich 2013 mit einer Low-Carb-Diät angefangen.“

Zur Gänze verzichtet sie seitdem auf Zucker und Getreideprodukte. „Ich bin da sehr konsequent, aber wenn ich doch einmal Getreide erwische, merke ich das sofort an den Rheumaschmerzen.“ Durch die Ernährungsumstellung war sie zudem nicht mehr so müde und wieder leistungsfähiger, konnte außerdem ihre Rheumamedikamente absetzen. Sie meldete sich dann im Fitnesscenter an. Mithilfe eines Personal Trainers fing sie langsam wieder an und machte Crossfit. „Davor hatte ich gar nichts mit Krafttraining zu tun“, erzählt sie.

„Ich habe dann mit der Langhantel angefangen und der Trainer meinte zu mir, dass das doch ganz gut ausschaue.“ Die ersten Wettkämpfe folgten dann nach kürzester Zeit. Momentan trainiert Bohusch viermal die Woche je anderthalb Stunden an der Langhantel – und schaut dabei auch immer auf die wichtigen Regenerationszeiten.

Seniorentraining in Traiskirchen

Als Obfrau des ASKÖ Athletikklubs Traiskirchen, der sich ganz der Langhantel als Sportgerät verschrieben hat, unterrichtet sie zehn Stunden pro Woche unterschiedliche Einheiten. Beim Kinder- und Jugendtraining geht es ohne Gewichte um das Erlernen von Techniken, beim Seniorentraining stehen das Erhalten und Wiedererlernen von alltäglichen Bewegungen im Vordergrund.

Beim Seniorentraining wird mit Koordinationsübungen begonnen, am Boden folgen dann Übungen für die Rumpfmuskulatur. Kettlebell, Hantel und das Theraband kommen ebenfalls zum Einsatz. „Mein ältester Teilnehmer ist 82 Jahre alt, der macht etwa Kniebeugen mit Anhalten.“ Auf jeden Teilnehmer geht Bohusch individuell ein, Abstufungen beim Training sind erlaubt, es soll nicht bis zum Erschöpfungszustand trainiert werden.

Auch ihr Ehemann ist einmal pro Woche bei der Seniorenstunde dabei. „Die Senioren müssen auch mit ein wenig Gewicht trainieren, egal ob Körpergewicht oder mit Zusatz, denn das stabilisiert die Knochen.“ Und das wiederum unterstützt die Sturzprophylaxe.

Krafttraining ist mittlerweile auch Teil der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO, zweimal pro Woche sollten Senioren Krafttraining machen, aber auch sonst im Alltag auf genügend Bewegung achten: etwa schwimmen, Rad fahren und spazieren gehen. Bohuschs Ratschläge: Im Fitnesscenter nicht alleine trainieren und besonders zu Beginn immer in Begleitung eines Trainers, um die richtige Technik zu erlernen.

„Der Sport des Gewichthebens ist in jeder Altersklasse möglich“, heißt es auf der Website des Niederösterreichischen Gewichtheberverbands. Ab 35 Jahren gibt es die Möglichkeit, mit den sogenannten Masters diesen Sport bis ins hohe Alter auszuüben. Mittlerweile gibt es auch Altersklassen bis zu 85 plus.

Die Zahl der gewichthebenden Frauen wird immer mehr.

„Wir haben im ASKÖ Traiskirchen mehr Frauen als Männer, die als Athletinnen antreten“, so Bohusch. „Als Frau bekommt man vom Gewichtheben übrigens keine Muskeln wie Arnold Schwarzenegger“, lacht sie. „Da müsse man schon mit diversen Mitteln nachhelfen“, aber Muskeln, gerade im Alter, seien wichtig, um etwa Verletzungen bei einem Sturz vorzubeugen.

Mentale und körperliche Stärke trainieren

Beim Gewichtheben sieht sie nicht nur die körperlichen Vorteile. „Man trainiert besonders die mentale Stärke. Es geht um Konzentration, aber auch um richtige Atmung.“ Karin Bohusch arbeitete auch mit einem Mentaltrainer, um sich auf internationale Wettkämpfe vorzubereiten. „Er hat mir geholfen, mir die perfekten Bewegungsabläufe vorzustellen, damit ich sie bei den Wettkämpfen auch so durchführen kann.“

Spaß und Gemeinschaft spielen aber genauso eine Rolle. Bei den Wettkämpfen trifft sie immer wieder die gleichen Gesichter. „Es ist eine Masters-Familie, man kennt sich untereinander und trifft sich auch abseits der Wettkämpfe.“ Sie habe mittlerweile Bekannte, etwa aus Deutschland oder Irland, die sie immer wieder gerne bei den Wettkämpfen trifft. Man kämpfe zwar gegeneinander, freue sich aber über die Erfolge der anderen. „Und außerdem kommt man in der Welt herum, lernt neue Orte kennen. Städtereisen mit sportlicher Betätigung also.“

Mehr Infos: www.aktraiskirchen.at/seniorentraining