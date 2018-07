Bei der Geschichte dieser Rettung und einem Blick in das zufriedene Hundegesicht könnte einem glatt das Herz aufgehen.

„Terry“ lebte bei einer älteren Dame, bis diese plötzlich und unerwartet verstarb. Der Hundebub wurde zwar innig geliebt und ausreichend mit Nahrung versorgt, kannte jedoch weder Leine, Spaziergänge oder „Gassirunden“. Die Hundebesitzerin war dafür schlicht zu gebrechlich und so konnte Terry „seine Geschäfte“ nur im Garten verrichten.

Nun kam Elisabeth Heuberger ins Spiel. Sie ist für ihre Tierliebe weithin bekannt und versprach der alten Dame, sich nach deren Ableben um Terry zu kümmern. Und so sollte es auch kommen.

Heuberger suchte nach dem Tod seines Frauerls für den Hund einen Platz bei Menschen, die ihn nicht nur lieben, sondern auch imstande sind, ihn artgerecht halten können. So wurde sie im Triestingtal bei verständnisvollen Tierhaltern fündig. Im Haushalt leben nämlich, neben den drei Kindern, auch Enten, Hühner und Katzen. Seit Terrys Einzug im Hause Bobojenic und Mozetic wird mit dem Rüden fleißig trainiert und spazieren gegangen. Und Terry dankt es seiner neuen Familie mit viel Liebe.

Nur seriöse Vereine kommen infrage

Den Lebensmittelpunkt Elisabeth Heubergers bilden, neben ihrer Familie, vorwiegend Hunde, um die sie sich leidenschaftlich kümmert.

Sie arbeitet ausschließlich mit seriösen Vereinen aus Rumänien zusammen, um Hunde aus sogenannten Tötungsstationen zu retten und zu vermitteln. Mittlerweile konnte Heuberger bereits rund 150 Hunden einen qualvollen Tod ersparen sowie ein schönes Leben bescheren. Heuberger vermittelt mithilfe ihres großen Netzwerkes in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

„Die Tiere in den hiesigen Tierheimen sind wenigstens gut untergebracht. In den ausländischen Tötungsstationen leben sie buchstäblich im eigenen Dreck und mit einem qualvollen Ende vor den Augen. Wenn man sie wenigstens rasch töten würde, wie etwa mit einem Schuss. Aber nein, sie werden entweder brutalst erschlagen oder sogar mit Pflanzenschutzmittel umgebracht. Ich mag an solche schrecklichen Todeskämpfe gar nicht denken. Hier bei uns arbeite ich mit unserem Amtstierarzt zusammen und bin immer bemüht, dass die Tiere korrekt getestet, geimpft, entwurmt und entfloht werden und mit gültigen EU-Papieren einreisen. Etwas anderes käme nicht in Frage. Sehr viele Wauzis konnte ich vor allem im Bezirk Baden gut unterbringen,“ so die engagierte Tierschützerin.

Denn mit einem geretteten Tier könne man nicht die ganze Welt retten, aber die ganze Welt für dieses eine Tier...