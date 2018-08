Anette Schawerda, Armina Kristen und Marika Pinther von der „Leader-Region“ kümmern sich um die EU-Fördergelder und bringen damit das Triestingtal in Schwung. Bis zum Jahr 2020 sind noch rund 975.000 Euro an Fördermitteln zu vergeben. Ideen dazu bitte per Mail an office@triestingtal.at.

| Holzinger.Presse