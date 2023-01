Tödliche Bluttat: Familienstreit als Auslöser

Werbung

Ein 57-Jähriger soll seine beiden Schwestern mit einem Klappmesser angegriffen haben. Eine 59-Jährige starb, eine 58-Jährige wurde schwer verletzt. Der Mann beging Suizid.

Am Freitag um 17.15 Uhr war ein Notruf eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lagen zwei Frauen und ein Mann im Einfahrtsbereich. Für eine 59-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der Mann war ebenfalls tot. Die 58-Jährige berichtete den Polizisten, dass sie und ihre ältere Schwester von ihrem Bruder mit einem Messer angegriffen worden seien. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Das Klappmesser wurde in der Einfahrt sichergestellt. Bereits am Freitagabend wurde in ersten Medienberichten von Erbschaftsstreitigkeiten als Motiv berichtet.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.