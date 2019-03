"Das Gutachten enthält Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Cannabisprodukten", sagte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Genauere Angaben machte der Sprecher auf Anfrage nicht.

Der 19-Jährige war am 24. Februar in St. Veit an der Triesting, einem Ortsteil von Berndorf, mit dem Pkw auf der LB18 ins Schleudern geraten, gegen einen Betonzaun gekracht und auf dem Dach bzw. auf einem dort geparkten Wagen liegen geblieben ( wir hatten berichtet, siehe hier ).

Der Lenker konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Zwei Insassen im Alter von 17 Jahren wurden schwer verletzt, für einen 19-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Nach Polizeiangaben war der Fahrer ohne gültige Lenkerberechtigung unterwegs gewesen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Ausständig ist Habitzl zufolge ein Gutachten zum Unfallhergang. Auch die Einvernahmen mehrerer Beteiligter seien noch nicht erfolgt.