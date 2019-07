„Noch heute sehe ich das Messer vor mir liegen. Es war einfach schrecklich“, erinnert sich die Berndorfer Finanzstadträtin Manuela Henrich (SPÖ) an das Messerattentat im Kaiser-Franz-Joseph- Spital (SMZ Süd), das sie zusammen mit ihrer Mutter miterleben musste. „Meine Mama saß unmittelbar neben dem Täter. Wir können es noch gar nicht fassen, wie hilflos man in so einer Situation ist“.

