Der Friedhofsgucker war auch im ORF unterwegs

So wurde Holzinger bereits zur Barbara Karlich Show eingeladen, um über die Seelen der Menschen zu diskutieren. Zu sehen wird die Sendung voraussichtlich im Jänner sein.

Auch das Radion NÖ Team wurde auf die Lektüre aufmerksam und der Podcast wurde in der Sendung "Zu Gast nach 11" mit Ursula Pucher am 3. November gesendet (unter dem Link nachzuhören).

Holzingers Liebe zu Friedhöfen und den Schicksalen der Toten führt er auf seine Kindheit zurück, wo er mit seinem Vater Hubert, der Landesrettungsrat und Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes war, jedes Jahr zu Weihnachten auf den Gräbern der verstorbenen Rot Kreuz-Mitarbeiter eine Kerze entzündete und dem kleinen Didi dabei die Geschichten über die Rot-Kreuz Kameraden erzählte. Damals schon fasste er den Entschluss, dass Tote nicht in Vergessenheit geraten dürfen und man über sie berichten muss.

Am Samstag, 11. November findet die Buchpräsentation im Rahmen der Buchausstellung der Firma Kral in der Georg-Greiner-Schule um 17 Uhr statt: https://www.noen.at/baden/geschichte-hautnah-der-friedhofsgucker-als-buch-praesentation-in-berndorf-393107022

Es wäre aber nicht Dietmar Holzinger, wenn er nicht schon den nächsten „Friedhofsgucker“ in Planung hätte, so nahm er bereits Recherchen für weitere spannende Geschichten im Mariazellerland und in der Wachau auf.