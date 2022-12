Weißenbacher „Puch-Mann“ feiert Jubiläum

Werbung

Es gibt Menschen, die hasten vorwärts, blicken nur in die Zukunft, vergessen das Alte, das Traditionelle; und dann gibt es die Leut‘, die sogenannten „Rückblicker“ die Vergangenes erhalten und bewahren wollen. Zu dieser Spezies gehört Bernhard Trumler, seines Zeichen Heimatchronist und „Puch-Infizierter“, der einige tolle Motorräder der Grazer-Weltmarke sein Eigen nennt. Vor ca. 20 Jahren kam er auf die Idee, selbstgestaltete Puch-Weihnachtskarten an seine Sammlerfreunde zu versenden, das fand in der „Oldie-Motorradszene“ wohlwollenden Anklang.

Nun reifte bei Bernhard die Idee des „historischen Puchkalenders“, es sollte etwas Besonderes werden mit ausgewählten Vintage-Bildern der Grazer Zweiradmarke – alle Fotos, die publiziert werden, stammen ausschließlich aus dem Bilderarchiv von Trumler. Bernhard, der Sammler, ist ständig auf der Jagd nach „Puch-Reliquien“, egal ob es sich nur um einige rostige Schrauben, löchrige Auspuffe, verblasste Scheinwerfer, ganze Skelette oder eben historische Fotos handelt, die dann im Kalender verarbeitet werden. Seit 2009 erscheinen nun schon die zur Tradition gewordenen Bildkalender – so führt auch das 15. Kalendarium zurück in vergangene Zeiten, in der Puch noch eine Weltmarke war.

Der „Jubiläums-Kalender“ hat eine Auflage von 300 Stück und ist in der Buchhandlung Kral in Berndorf oder beim Autor Bernhard Trumler (0676/89322636, Trumler.bernhard@gmail.com) erhältlich.

