Die besten Fotografen Österreichs in Baden gekürt

Am Samstag ehrte die Bundesinnung der Berufsfotografie im Casino Baden wieder die besten Fotografen Österreichs in acht unterschiedlichen Kategorien. „Der 19. August ist nicht nur der Geburtstag der Fotografie. Baden schafft für dieses Highlight unserer Branche mit La Gacilly, dem wichtigsten europäischen Outdoor-Fotofestival, zudem einen würdigen Rahmen“, betont Bundesinnungsmeister Heinz Mitteregger. Seit 2018 erstrecken sich unter der Federführung von Lois Lammerhuber, einem der wichtigsten Gegenwartsfotografen des Landes, rund 1.500 Fotografien auf einer Länge von sieben Kilometern über Baden.

Durch das Programm führte Sabine Loho, Moderatorin der PULS 4 News.

Bundesinnungsmeister Heinz Mitteregger, Badens Tourismusdirektor Klaus Lorenz, Fotofestivaldirektor Lois Lammerhuber und Landesinnungsmeister Christian Schörg freuten sich über eine gelungene Verleihung des Bundespreises der Berufsfotografie. Foto: Schörg

St. Pöltnerin ist beste Naturfotografin Österreichs

Die österreichischen Berufsfotografen wurden in acht unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet, in einer davon hatte eine St. Pöltnerin die Nase vorn: Barbara Seiberl-Stark gewinnt in der Kategorie „Natur/Landschaft“. Die Fotografin ist nun die beste Naturfotografin Österreichs. Auch in der Kategorie „Natur/Tierwelt“ schafft es die Berufsfotografin aufs Stockerl: Seiberl-Stark wird Dritte.

Die Bilder eines isländischen Wasserlaufs und der Schönbrunner Geparden haben Seiberl-Stark Glück gebracht. Obwohl, mit Glück hat die Auszeichnung weniger zu tun: „Ich bin sehr hartnäckig. Gerade in der Naturfotografie ist sehr wenig planbar. Den perfekten Moment zu erwischen ist oft ein Geduldsspiel.“ Deswegen besucht Barbara Seiberl-Stark manche Plätze mehrmals – auch wenn sie schwierig zu erreichen sind – um zum gewünschten Ergebnis zu kommen.

Das Siegerfoto der St. Pöltnerin Barbara Seiberl-Stark. Es zeigt einen Wasserlauf in Island. Foto: Barbara Seiberl-Stark

Weitere Auszeichnung geht nach St. Pölten

Klaudia Ratzinger konnte beim internationalen Fotowettbewerb „World Photographic Cup“, kurz WPC, überzeugen und einen ausgezeichneten dritten Platz für Österreich erringen. Die Urkunde wurde ihr offiziell im Rahmen des Bundespreises übergeben.

Heinz Mitteregger und Christian Schörg bei der Urundenüberreichung an Klaudia Ratzinger. Foto: Schörg

Gut 4.800 Bundespreis-Einreichungen landeten auf dem Tisch der sieben Juroren aus Österreich (Horst Stasny, Georg Ott, Irene Ascher), Deutschland (Rolf Nachbar, Bernd Gassner), Schweden (Marie de Verdier Persson) und Finnland (Tiina Haring). „Das Niveau steigert sich von Jahr zu Jahr und war auch heuer wieder sehr hoch“, freut sich Juryvorsitzender Horst Stasny. „Auch im internationalen Vergleich gibt es für Österreich sehr gute Noten.

Die Sieger in den weiteren Kategorien

In der Kategorie „Commercial“ siegt Manuel Kokseder aus Tirol. Der junge Inzinger (Bezirk Innsbruck-Land) überzeugt mit einem Skateboarding-Bild. Was ihn als Fotografen ausmacht? „Ich habe mich auf die einzigartige Kombination von Sportarten mit außergewöhnlichen Locations und architektonischen Bauten spezialisiert, die nahtlos mit der Umgebung verschmelzen.“

Platz eins in der Kategorie „Illustration/Digitale Kunst“ geht an den Berufsfotografen Wolfgang Gangl aus Graz-Umgebung, der auch gleich die Kategorie „Kreativporträt/Mode und Beauty“ für sich entscheidet. Gangl ist in der Berufsfotografenszene ein „Exot“, die Bilder des Künstlers finden sich in verschiedensten Galerien und Ausstellungen. Sein Steckenpferd ist die Fotografie als Kunst, seine Handschrift das Spiel mit Hell-Dunkel-Kontrasten. „Die zwei ersten Plätze haben mich überrascht, gerade weil meine Bilder so konstruiert und anders sind. Es bedeutet mir viel, dass mein Zugang in der österreichischen Profifotografie Platz hat.“

In der Kategorie „Natürliches Porträt“ überzeugt die Linzerin Alisa Matern. Die ehemalige Theaterschauspielerin setzt für ihre Serie „Inclusive Fashion Photography: wechselnde Archetypen“ eine Ballerina mit Hautverbrennungen perfekt in Szene. „Die Auszeichnung der Bundesinnung ist mir eine große Ehre, besonders, weil es meine erste professionelle Auszeichnung ist. Sie sagt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin und gibt mir Kraft und Mut, weiterzugehen.“

Der Salzburger Manfred Hesch landet in der Kategorie „Natur/Tierwelt“ an der Spitze. Der Flachgauer ist nicht nur Wildtierfotograf, sondern auch Jäger und Falkner. „Das umfangreiche Wissen über Wildtiere gibt mir die Möglichkeit, mich in sie hineinzudenken und sie dadurch so nah wie möglich in freier Natur vor die Linse zu bekommen. So entstehen die tollsten Situationen und ich bin mit den Tieren auf Augenhöhe.“ So geschehen beim prämierten Bild mit dem fischenden Eisvogel.

Familienfotografien Sabine Doppelhofer aus Graz belegt in der Kategorie „Reportage“ Platz eins. Das Siegerfoto entstand während einer Reportage mit zwei jungen Basketballspielern. „Meine Zielsetzung ist es, authentische und ungestellte Aufnahmen von Familien zu machen. Ich will Alltagsmomente in Kunst verwandeln.“

Die Kategorie Hochzeit entscheidet der Steirer Gerald Flor für sich. Und das mit einem Zufallsbild, das entstand, als das Brautpaar nach dem eigentlichen Shooting schon wieder auf dem Weg zu den Gästen war. „Der Lichteinfall, das Schloss, die Freude des Brautpaares auf dem Weg nach außen – es war fast wie Magie“, erinnert sich der Fotograf an den Moment, als er den Auslöser drückte.

Alle Preisträger im Überblick

Commercial: 1. Manuel Kokseder I 2. Daniel Roos I 3. Lizz Krobath

1. Manuel Kokseder I 2. Daniel Roos I 3. Lizz Krobath Illustration/Digitale Kunst : 1. Wolfgang Gangl I 2. Lukas Kirchgasser I 3. Mario Pernkopf

: 1. Wolfgang Gangl I 2. Lukas Kirchgasser I 3. Mario Pernkopf Natur/Landschaft: 1. Barbara Seiberl-Stark I 2. Torsten Mühlbacher I 3. Eldar Tinjic

1. Barbara Seiberl-Stark I 2. Torsten Mühlbacher I 3. Eldar Tinjic Natur/Tierwelt: 1. Manfred Hesch I 2. Caroline Porsche I 3. Barbara Seiberl-Stark

1. Manfred Hesch I 2. Caroline Porsche I 3. Barbara Seiberl-Stark Keativporträt/Mode und Beauty: 1. Wolfgang Gangl I 2. Michael Schnabl I 3. Christoph Hillinger

1. Wolfgang Gangl I 2. Michael Schnabl I 3. Christoph Hillinger Natürliches Porträt – Mensch/Tier: 1. Alisa Matern I Christian Stemper I Birgit Probst

1. Alisa Matern I Christian Stemper I Birgit Probst Reportage: 1. Sabine Doppelhofer I 2. Emanuel Schimpfössl I 3. Daniel Breuer

1. Sabine Doppelhofer I 2. Emanuel Schimpfössl I 3. Daniel Breuer Hochzeit: 1. Gerald Flor I 2. Michael Föls I 3. Mathias Brabetz

Kleiner Ausblick: Der nächste Bundespreis für Berufsfotografie wird im Zweijahresrhythmus wieder 2025 vergeben.

Besondere Würdigung von Josef Henk

Am Rande der Bundespreis-Verleihung zeichnete Landesinnungsmeister Christian Schörg seinen Vorgänger in dieser Funktion, den Stockerauer Fotografen Josef Henk, mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Bundesinnung aus. Schörg würdigte Wenk als „begnadeten Fotografen“ und „Fotografie-Lexikon“, dessen Familienbetrieb seit 1880 existiert. Mit „er hat mich nur ein einziges Mal belogen, als er sagte: Wenn Du in die Innung kommst, ist nicht viel zu tun...“, sorgte Schörg für Heiterkeit.

Henk bedankte sich für die Auszeichnung, aber auch bei allen, die ihm in der schweren Zeit nach einem Motorradunfall geschrieben haben: „Danke für die vielen Zuschriften, die mir zu Herzen gegangen sind.“