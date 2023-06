Ärger über fehlende Mülltrennung bei Bad Vöslauer Mann-Filiale

Die Stimmung unter den Hauseigentümern der Wohnhausanlage in der Badner Straße 2 ist schlecht. Zwar versorgt die Filiale der Bäckerei Mann die Bad Vöslauer an angegebener Adresse mit frischem Brot, Gebäck und süßen Köstlichkeiten, doch Kritik hagelt es an der Mülltrennung der Filialmitarbeiter des Unternehmens.

Einer der Hauseigentümer, Name der Redaktion bekannt, erzählt: „Wir hatten kürzlich eine Versammlung der Hauseigentümer, da sind all diese Problempunkte zur Sprache gekommen. Daraufhin hat die Firma Mann eigene Container für ihre Müllentsorgung angeschafft, offenbar, damit der Müll besser getrennt werden kann und nicht mehr die Container der anderen Hauseigentümer blockiert. Das hat die Situation aber nicht verbessert. Das Unternehmen nutzt zwar jetzt diese Müllcontainer, aber der Müll wird nach wie vor nicht getrennt. Das hat eine enorme Geruchsbelästigung zur Folge und zieht unliebsame Tiere wie etwa Raben und Ratten an.“

Problem wurde an den GVA weitergeleitet

Auch für einen anderen Hauseigentümer ist die Situation so nicht vertretbar. „Ob Milchpackerl oder Essensreste - es wird alles auf einen Haufen geworfen. Wir sind schon sauer, das stört die gesamte Hauseigentümergemeinschaft.“ Auch die Stadtgemeinde wurde mittlerweile von diesem Problem informiert. Zwar hat die Stadtgemeinde die Müllabfuhr selbst übernommen, aber im Auftrag des Gemeindevertreterverbands, der grundsätzlich für die Müllentsorgung zuständig ist. Markus Wertek, Sprecher der Liste Flammer betont: „Grundsätzlich ist für alles, was die Müllsammlung und Entsorgung betrifft, der Gemeindevertreterverband zuständig. Deshalb hat die Stadtgemeinde das Anliegen der Hauseigentümer auch dorthin deponiert.“ Die Gemeinde werde das Problem weiter beobachten. Wertek hält fest: „Man muss der Firma Mann auch die Chance geben, sich das Ganze anzuschauen und auf die Situation zu reagieren. Durchs Reden kommen bekanntlich die Leute zusammen.“

Auch die Mülltonnen der Firma Mann quellen über. Foto: privat

Vonseiten der Firma Mann heißt es: „Wir befinden uns bereits im Austausch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie der Hausverwaltung der Hausanlage, um das Anliegen zu klären. Wir haben bereits erste Schritte eingeleitet, indem wir beispielsweise eigene Müllcontainer eines privaten Müllabfuhrdiensts organisiert haben. Mit diesem prüfen wir gerade die notwendigen Entleerungsintervalle und werden diese entsprechend anpassen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden angehalten, verstärkt auf die ordnungsgemäße Mülltrennung zu achten und Verunreinigungen beim Müllplatz sofort zu entfernen.“ Auch soll durch befugte Personen des Unternehmens der Müllplatz stichprobenartig kontrolliert werden.