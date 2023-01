Traiskirchen: Schafhaltung im Visier

„Die Schafe sind einfach arm“, das ist die Meinung von Monika Florian aus Gumpoldskirchen, die bei ihren Spaziergängen durch die Weingärten immer wieder auf Schafherden trifft, die diverse Grünflächen beweiden.

Die Stadtgemeinde Traiskirchen hat gemeinsam mit Schäfer Petru Pop ein Öko-Projekt ins Leben gerufen, damit die Biodiversität der Wiesen erhöht wird. Das schaffen die Schafe mit ihrer Weidetätigkeit. Konkret stößt Florian sauer auf, „dass die Tiere nicht gesetzeskonform gehalten werden. Es braucht einen Unterstand, in den die Tiere jederzeit hineingehen können, mit Einstreu entsprechend ausgestattet. Da reicht es nicht, einfach einen alten Pferdeanhänger auf die jeweiligen Flächen zu stellen. Ich habe bei Regen beobachtet, wie einige Schafe in den Anhänger hineingehen wollten, aber nachdem nur drei Schafe hinein konnten, mussten die anderen draußen bleiben. Für mich ist das absolut nicht in Ordnung, denn irgendwann sind auch die Schafe völlig durchnässt“.

Weiters meint die Tierschützerin, dass die Schafe auf den kahl gefressenen Weiden zurzeit nicht ausreichend Futter vorfinden. Für die entsprechende Zufütterung müsse gesorgt sein. Und es sei auch nicht zulässig, „dass man den Schafen einfach einen Kübel mit Wasser hinstellt, den die Tiere jederzeit umwerfen können. Es braucht befestigte Tränken“, sagt Florian.

Das Fass zum Überlaufen brachte für die Tierschützerin ein offensichtlich krankes, sterbendes Lamm. Diesen Vorfall und ihre weitere Beobachtungen hat Florian der Bezirkshauptmannschaft respektive dem Amtstierarzt angezeigt und erwartet auch von der Stadtgemeinde entsprechende Maßnahmen.

Schäfer wehrt sich gegen die Anschuldigungen

Schäfer Petru Pop ist über diese Anschuldigungen sehr unglücklich und will sich nicht „als Schafmörder“ darstellen lassen. „Die Tiere finden genug zum Fressen auf der Weide, besonders im heurigen Winter, der eigentlich noch gar kein Winter war. Das Problem ist, dass die Menschen an diese Art der Tierhaltung nicht mehr gewöhnt sind. Im Sommer habe ich überhaupt keine Probleme, die kommen immer nur im Winter“, sagt Pop.

Er ist es leid, „als Volltrottel angeschaut zu werden, der von Tierhaltung keine Ahnung hat. Wenn man die Tiere im Winter in einen befestigten Stall einsperrt, dann ersticken diese. Schafe haben eine ganz besondere Wolle, die sie vor Kälte schützt“. Außerdem könne er keine fixen Ställe auf den Weiden bauen, weil das im Grünland gar nicht erlaubt sei. „Ich beweide die Grünflächen im Auftrag der Stadt. Meine Schafe weiden dort, wo es die Stadt als notwendig erachtet. Wir weiden quasi im Kreis, darum die mobilen Unterstände.“ An einer Lösung im Interesse aller ist er aber sehr interessiert. Er hat auch schon einige Ideen dafür.

Vonseiten der Stadt ist Gerald Wolfauer für das Ökoprojekt zuständig. Er betont: „Der Amtstierarzt hat gesagt, dass es den Tieren gut geht. Uns war nicht bewusst, dass wir mit unserem Projekt dermaßen in der Öffentlichkeit stehen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir ganz klare Verhältnisse schaffen, damit wir sagen können, die Schafhaltung entspricht auf Punkt und Beistrich den Buchstaben des Gesetzes.“

Klärendes Gespräch ist bereits anberaumt

In einem Gespräch mit Tierhalter, Stadt und Bezirkshauptmannschaft soll geklärt werden, unter welchen gesetzlichen Rahmenbedingungen das Trockenrasenprojekt in den kommenden Jahren durchgeführt werden kann. Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner betont: „Der Amtstierarzt kontrolliert regelmäßig die Einhaltung von Haltungsbedingungen und fordert bei Nichterfüllung die sofortige Behebung ein. Das Beheben der Mängel wird im Zuge von Nachkontrollen überprüft.“

Das kranke Schaf habe laut Sonnleitner „bereits offensichtliche Krankheitssymptome gezeigte. Der zuständige Amtstierarzt war unverzüglich vor Ort und ordnete seine Maßnahmen an.“

Wolfauer betont, dass es vor allem um die Unterbringung der Tiere gehe. „Wenn es notwendig ist, füttern wir mit Kraftfutter sowieso zu. Auch wurden die Schafe nicht erst kürzlich geschoren, sondern alle im Mai. Es ist aber von Rasse zu Rasse verschieden, wie schnell die Wolle nachwächst.“

Was viele ebenfalls vergessen sei, so Wolfauer, „dass wir kein Mastbetrieb sind. Durch die Beweidungstätigkeit wird der Kalorienbedarf pro Tag gedeckt. Es ist hingegen sehr schädlich, beinahe tödlich für die Schafe, wenn Spaziergänger einfach Futter wie Zuckerrüben und altes Brot zu den Tieren hinwerfen. Das bläht auf und kann im schlimmsten Fall tödlich sein“.

