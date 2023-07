Jazz auf der Trabrennbahn Baden

Am Montag sorgte Tom Müller & Band im Rahmen „Jazz am Sommerabend“ bei der Rotunde auf der Trabrennbahn Baden mit dem aktuelle Programm „sax first, talk later“ für herrlich entspannte Stunden und tolle Musik.

Dass in der Pause Regen einsetzte und eine Übersiedlung in die Rotunde notwendig wurde, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Auch indoor heizten Tom Müller und seine drei Mitstreiter den Besuchern ordentlich ein und animierten etliche ihr Tanzbein zu schwingen.

Weitere Auftritte von Tom Müller gibt es hier: https://muellertom.com/tour/, die kommenden „Jazz am Sommerabend“ Veranstaltungen gibt es unter https://www.projazz.at/