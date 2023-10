Altenmarkter „Lammwirtin“ feierte Hunderter

Niemals würde man dem Geburtstagskind ihr Alter ansehen, fesch gestylt nahm sie bei ihrer Feier am 11. Oktober die vielen Gratulanten in Empfang. Maria Satran kann Geschichte erzählen und machte auch als legendäre „Lammwirtin“ in Altenmarkt und Triestingtal Geschichte. Sie musste den Tod zweier Söhne und den ihres Mannes miterleben, durfte Höhen erleben und musste Tiefen meistern, die so manch anderen aus der Bahn geworfen hätte.

Sie wuchs in jungen Jahren als Tochter vom sogenannten „Heureischer“ auf. Nach dem Krieg heiratete sie Otto Satran, wo sie kurz darauf den Gasthof „Zum weissen Lamm“ seiner Mutter übernahmen. In den Jahren danach wurde der Lammwirt zu einem legendären Gasthof mit Schwimmbad und Skilift ausgebaut. Der Europäische Go Kongress fand darin statt und der größte Kochlöffel der Welt mit 7,40 m stand beim Lammwirt.

All die Jahrzehnte stand Maria Satran für dir Kulinarik im Gasthof. Drei Söhne und eine Tochter wurden neben der Arbeit im Betrieb großgezogen. Georg wurde vor dem Gasthof von einem Auto überfahren, Helga arbeitete bis zu ihrer Pension im Betrieb, Gerhard lernte im Hotel Imperial und führte in Altenmarkt den Betrieb sowie das Eisenbahnerheim. Später erwarben sie die Burgarena Finkenstein in Kärnten und bauten sie zu einem Kulturjuwel aus. Sohn Otto übernahm mit seiner Gattin Verena den Lammwirt, erweiterte um eine Kegelbahn und erwarb 1995 die Cholerakapelle in Baden. Maria Satran nahm an all diesem Geschehen maßgeblich teil. Sie lebt auch jetzt mit ihrer Familie zusammen.

Bei der Feierlichkeit rund um Maria Satrans Geburtstag stellten sich neben Familie und Freunden auch Vizebürgermeister Erich Weigl (ÖVP), Gemeinderat Manfred Hollenberger (SPÖ), Erich Bettel als langjähriger Weggefährte und Herbert Stöckel von der BH-Baden ein.